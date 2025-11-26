Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de hoy martes deja un nuevo millonario en un municipio valenciano cuna de uno de los mejores poetas de España
Arriba, el Ritz y Atrio; Abajo, Akelarre y la antigua estación de Canfranc. LP

Los hoteles exclusivos que tienen un restaurante con estrella Michelin: lujo para dormir y para comer

Hay varios establecimientos con un doble reconocimiento, en edificios históricos y con célebres chefs detrás de su carta

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:51

Comenta

La Guia Michelin es conocida universalmente por los restaurantes con estrella, símbolo de distinción, de calidad y de amor por la cocina. Sin embargo, desde hace años Michelin también entrega Llaves que distinguen a los alojamientos más excepcionales del mundo. Se trata de una lista de hoteles que se han convertido en lugares de ensueño para pasar una noche. En 2025 hay 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave, según los premios que se entregaron en octubre.

Las Llaves para hoteles y las Estrellas MICHELIN para restaurantes se conceden de manera independiente, pero en España hay varios establecimientos que aúnan ambos méritos, con un alojamiento excepcional y una mesa de altura culinaria.

Según explica la Guia, hay varios ejemplos destacados, como:

- Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid. Inaugurado en tiempos de Alfonso XIII, lo envuelve en todo el encanto de la Belle Époque. Es un hotel de gran lujo, de 5 estrellas, que cuenta con el restaurante Deessa, un dos estrellas Michelin donde el chef Quique Dacosta despliega su singular talento culinario.

- Akelarre, en San Sebastián. Tres llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que incluye el restaurante Akelarre, un tres estrella Michelin de Pedro Subijana.

- Hotel Restaurante Atrio, en Cáceres. Tres Llaves Michelin. Otro 5 estrellas en la ciudad amurallada de Cáceres. Al frente del restaurante Atrio, tres estrellas Michelin, está Toño Pérez.

- el Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, en Canfranc. Dos Llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas gran lujo ubicado en la histórica estación internacional oscense. El Restaurante Canfranc Express tiene una estrella Michelín.

- Hotel Pepe Vieira. El Pepe Vieira Hotel Relais & Châteaux tiene 2 Llaves, y su restaurante, en Raxó (Pontevedra), ostenta dos estrellas Michelin.

- Hotel La Caminera Club de Campo. Una Llave Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que cuenta con el restaurante Retama, con una estrella Michelín.

Además, en la lista hay algunos hoteles-bodega, como Terra Dominicata (un monasterio del siglo XII que hoy produce su propio vino) y Torre del Marqués, una torre del siglo XVIII rodeada de olivares.

Muchos de los hoteles distinguidos con la Llave MICHELIN en España se encuentran en escenarios históricos, como castillos reconvertidos o edificios singulares.

Hoteles con 3 Llaves

Cáceres: Atrio Restaurante Hotel

Escaladei: Terra Dominicata - Hotel & Winery

Madrid: Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Sardón de Duero: Abadía Retuerta LeDomaine

Teruel: Torre del Marqués Hotel Spa & Winery

Hoteles con 2 Llaves

Barcelona: Mandarin Oriental Barcelona

Cala Blava: Cap Rocat

Canfranc: Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel - NOVEDAD

Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca

La Coruña: Casa Beatnik Hotel

Madrid: Four Seasons Hotel Madrid

Madrid: Rosewood Villa Magna

Marbella: Marbella Club Hotel

Palma de Mallorca: Hotel Can Cera

Raxó: Hotel Pepe Vieira

San Sebastián: Akelarre

Santanyí: Hotel Can Ferrereta

Torrent: Mas de Torrent Hotel & Spa

Hoteles con una Llave

Adeje: Bahia del Duque

Adeje: Royal Hideaway Corales Resort

Alaior: Torralbenc

Alaior: Cap Menorca Relais & Chateaux – NOVEDAD

Albolote: Hotel Cortijo del Marqués

Artà: Es Raco d'Artà

Banyalbufar: Son Bunyola Resort and Villas – NOVEDAD

Barcelona: ABaC Restaurant & Hotel

Barcelona: Alma Barcelona

Barcelona: Almanac Barcelona

Barcelona: Antiga Casa Buenavista

Barcelona: Hotel Arts Barcelona

Barcelona: Boutique Mirlo Barcelona

Barcelona: Mercer Hotel Barcelona

Barcelona: Monument Hotel

Barcelona: Ohla Eixample

Barcelona: Serras Barcelona

Barcelona: Seventy Barcelona

Barcelona: Soho House Barcelona

Barcelona: The One Barcelona

Barcelona: Wittmore Hotel

Barcelona: Yurbban Passage Hotel & Spa

Benimantell: VIVOOD Landscape Hotel & Spa - Adults Only

Bilbao: The Artist Grand Hotel of Art – NOVEDAD

Briones: Hotel Santa María Briones

Cala Vadella: Petunia Ibiza, A Beaumier Hotel

Campos: Fontsanta Thermal Spa & Wellness – NOVEDAD

Campos: Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa

Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel

Capdepera: Predi Son Jaumell

Casares: Finca Cortesin

Ciutadella de Menorca: Faustino Gran Relais & Chateaux

Ciutadella de Menorca: Rural Sant Ignasi – NOVEDAD

Córdoba: Hospes Palacio Del Bailio

Donostia / San Sebastián: Lasala Plaza Hotel

Donostia / San Sebastián: Hotel Maria Cristina

Donostia / San Sebastián: Hotel Villa Favorita

Elciego: Hotel Marques de Riscal

El Hierro: Hotel Puntagrande – NOVEDAD

Es Caló de Sant Agusti: Teranka Formentera – NOVEDAD

Es Capdellà: Castell Son Claret

Garraf: Little Beach House Barcelona

Girona: Hotel Esperit Roca – NOVEDAD

Girona: Hotel Mas Lazuli

Granada: Seda Club Hotel

Las Palmas de Gran Canaria: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Luces: CoolRooms Palacio de Luces

Madrid: Brach Madrid - Evok Collection – NOVEDAD

Madrid: CoolRooms Palacio de Atocha

Madrid: Gran Hotel Inglés

Madrid: Gran Meliá Palacio de los Duques

Madrid: Hotel Unico Madrid

Madrid: Only YOU Boutique Hotel Madrid

Madrid: Only YOU Hotel Atocha

Madrid: Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel

Madrid: The Principal Madrid

Madrid: The Westin Palace Madrid

Madrid: URSO Hotel & Spa Madrid

Mahón: Can Alberti 1740 Hotel Boutique

Mahón: Cristine Bedfor

Marbella: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort

Marbella: La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux – NOVEDAD

Mijas: La Zambra Resort

Monachil: La Almunia del Valle

Montuïri: Finca Serena Mallorca

Palafrugell: Can Mascort Eco Hotel

Palma de Mallorca: Can Bordoy Grand House & Garden

Palma de Mallorca: Convent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel – NOVEDAD

Palma de Mallorca: Es Princep

Palma de Mallorca: Sant Francesc Hotel Singular

Palma de Mallorca: Boutique Hotel Posada Terra Santa

Palma de Mallorca: Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel

Palma de Mallorca: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

Palma de Mallorca: Nobis Hotel Palma

Peralada: Hotel Peralada Wine Spa & Golf

Pollensa: Son Brull Hotel & Spa

Salamanca: Hotel Rector

San Roque: Fairmont La Hacienda Costa del Sol – NOVEDAD

Santander: Helguera Palacio Boutique & Antique

Santiago de Compostela: Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga

Sevilla: Cavalta Boutique Hotel – NOVEDAD

Sevilla: CoolRooms Palacio Villapanés

Sevilla: Hotel Mercer Sevilla

Sevilla: Hotel Unuk

Sóller: Hotel L'Avenida

Teruel: La Torre del Visco – NOVEDAD

Topas: Castillo del Buen Amor – NOVEDAD

Torrenueva: Hotel La Caminera Club de Campo – NOVEDAD

Valencia: Caro Hotel

Valencia: Helen Berger Boutique Hotel

Valencia: Only YOU Hotel Valencia

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  5. 5 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  8. 8

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena
  9. 9

    Consum comienza su desembarco logístico en el centro de la península
  10. 10

    La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los hoteles exclusivos que tienen un restaurante con estrella Michelin: lujo para dormir y para comer

Los hoteles exclusivos que tienen un restaurante con estrella Michelin: lujo para dormir y para comer