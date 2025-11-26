Los hoteles exclusivos que tienen un restaurante con estrella Michelin: lujo para dormir y para comer Hay varios establecimientos con un doble reconocimiento, en edificios históricos y con célebres chefs detrás de su carta

La Guia Michelin es conocida universalmente por los restaurantes con estrella, símbolo de distinción, de calidad y de amor por la cocina. Sin embargo, desde hace años Michelin también entrega Llaves que distinguen a los alojamientos más excepcionales del mundo. Se trata de una lista de hoteles que se han convertido en lugares de ensueño para pasar una noche. En 2025 hay 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave, según los premios que se entregaron en octubre.

Las Llaves para hoteles y las Estrellas MICHELIN para restaurantes se conceden de manera independiente, pero en España hay varios establecimientos que aúnan ambos méritos, con un alojamiento excepcional y una mesa de altura culinaria.

Según explica la Guia, hay varios ejemplos destacados, como:

- Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid. Inaugurado en tiempos de Alfonso XIII, lo envuelve en todo el encanto de la Belle Époque. Es un hotel de gran lujo, de 5 estrellas, que cuenta con el restaurante Deessa, un dos estrellas Michelin donde el chef Quique Dacosta despliega su singular talento culinario.

- Akelarre, en San Sebastián. Tres llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que incluye el restaurante Akelarre, un tres estrella Michelin de Pedro Subijana.

- Hotel Restaurante Atrio, en Cáceres. Tres Llaves Michelin. Otro 5 estrellas en la ciudad amurallada de Cáceres. Al frente del restaurante Atrio, tres estrellas Michelin, está Toño Pérez.

- el Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, en Canfranc. Dos Llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas gran lujo ubicado en la histórica estación internacional oscense. El Restaurante Canfranc Express tiene una estrella Michelín.

- Hotel Pepe Vieira. El Pepe Vieira Hotel Relais & Châteaux tiene 2 Llaves, y su restaurante, en Raxó (Pontevedra), ostenta dos estrellas Michelin.

- Hotel La Caminera Club de Campo. Una Llave Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que cuenta con el restaurante Retama, con una estrella Michelín.

Además, en la lista hay algunos hoteles-bodega, como Terra Dominicata (un monasterio del siglo XII que hoy produce su propio vino) y Torre del Marqués, una torre del siglo XVIII rodeada de olivares.

Muchos de los hoteles distinguidos con la Llave MICHELIN en España se encuentran en escenarios históricos, como castillos reconvertidos o edificios singulares.

Hoteles con 3 Llaves

Cáceres: Atrio Restaurante Hotel

Escaladei: Terra Dominicata - Hotel & Winery

Madrid: Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Sardón de Duero: Abadía Retuerta LeDomaine

Teruel: Torre del Marqués Hotel Spa & Winery

Hoteles con 2 Llaves

Barcelona: Mandarin Oriental Barcelona

Cala Blava: Cap Rocat

Canfranc: Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel - NOVEDAD

Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca

La Coruña: Casa Beatnik Hotel

Madrid: Four Seasons Hotel Madrid

Madrid: Rosewood Villa Magna

Marbella: Marbella Club Hotel

Palma de Mallorca: Hotel Can Cera

Raxó: Hotel Pepe Vieira

San Sebastián: Akelarre

Santanyí: Hotel Can Ferrereta

Torrent: Mas de Torrent Hotel & Spa

Hoteles con una Llave

Adeje: Bahia del Duque

Adeje: Royal Hideaway Corales Resort

Alaior: Torralbenc

Alaior: Cap Menorca Relais & Chateaux – NOVEDAD

Albolote: Hotel Cortijo del Marqués

Artà: Es Raco d'Artà

Banyalbufar: Son Bunyola Resort and Villas – NOVEDAD

Barcelona: ABaC Restaurant & Hotel

Barcelona: Alma Barcelona

Barcelona: Almanac Barcelona

Barcelona: Antiga Casa Buenavista

Barcelona: Hotel Arts Barcelona

Barcelona: Boutique Mirlo Barcelona

Barcelona: Mercer Hotel Barcelona

Barcelona: Monument Hotel

Barcelona: Ohla Eixample

Barcelona: Serras Barcelona

Barcelona: Seventy Barcelona

Barcelona: Soho House Barcelona

Barcelona: The One Barcelona

Barcelona: Wittmore Hotel

Barcelona: Yurbban Passage Hotel & Spa

Benimantell: VIVOOD Landscape Hotel & Spa - Adults Only

Bilbao: The Artist Grand Hotel of Art – NOVEDAD

Briones: Hotel Santa María Briones

Cala Vadella: Petunia Ibiza, A Beaumier Hotel

Campos: Fontsanta Thermal Spa & Wellness – NOVEDAD

Campos: Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa

Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel

Capdepera: Predi Son Jaumell

Casares: Finca Cortesin

Ciutadella de Menorca: Faustino Gran Relais & Chateaux

Ciutadella de Menorca: Rural Sant Ignasi – NOVEDAD

Córdoba: Hospes Palacio Del Bailio

Donostia / San Sebastián: Lasala Plaza Hotel

Donostia / San Sebastián: Hotel Maria Cristina

Donostia / San Sebastián: Hotel Villa Favorita

Elciego: Hotel Marques de Riscal

El Hierro: Hotel Puntagrande – NOVEDAD

Es Caló de Sant Agusti: Teranka Formentera – NOVEDAD

Es Capdellà: Castell Son Claret

Garraf: Little Beach House Barcelona

Girona: Hotel Esperit Roca – NOVEDAD

Girona: Hotel Mas Lazuli

Granada: Seda Club Hotel

Las Palmas de Gran Canaria: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Luces: CoolRooms Palacio de Luces

Madrid: Brach Madrid - Evok Collection – NOVEDAD

Madrid: CoolRooms Palacio de Atocha

Madrid: Gran Hotel Inglés

Madrid: Gran Meliá Palacio de los Duques

Madrid: Hotel Unico Madrid

Madrid: Only YOU Boutique Hotel Madrid

Madrid: Only YOU Hotel Atocha

Madrid: Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel

Madrid: The Principal Madrid

Madrid: The Westin Palace Madrid

Madrid: URSO Hotel & Spa Madrid

Mahón: Can Alberti 1740 Hotel Boutique

Mahón: Cristine Bedfor

Marbella: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort

Marbella: La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux – NOVEDAD

Mijas: La Zambra Resort

Monachil: La Almunia del Valle

Montuïri: Finca Serena Mallorca

Palafrugell: Can Mascort Eco Hotel

Palma de Mallorca: Can Bordoy Grand House & Garden

Palma de Mallorca: Convent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel – NOVEDAD

Palma de Mallorca: Es Princep

Palma de Mallorca: Sant Francesc Hotel Singular

Palma de Mallorca: Boutique Hotel Posada Terra Santa

Palma de Mallorca: Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel

Palma de Mallorca: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

Palma de Mallorca: Nobis Hotel Palma

Peralada: Hotel Peralada Wine Spa & Golf

Pollensa: Son Brull Hotel & Spa

Salamanca: Hotel Rector

San Roque: Fairmont La Hacienda Costa del Sol – NOVEDAD

Santander: Helguera Palacio Boutique & Antique

Santiago de Compostela: Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga

Sevilla: Cavalta Boutique Hotel – NOVEDAD

Sevilla: CoolRooms Palacio Villapanés

Sevilla: Hotel Mercer Sevilla

Sevilla: Hotel Unuk

Sóller: Hotel L'Avenida

Teruel: La Torre del Visco – NOVEDAD

Topas: Castillo del Buen Amor – NOVEDAD

Torrenueva: Hotel La Caminera Club de Campo – NOVEDAD

Valencia: Caro Hotel

Valencia: Helen Berger Boutique Hotel

Valencia: Only YOU Hotel Valencia