Los hoteles exclusivos que tienen un restaurante con estrella Michelin: lujo para dormir y para comer
Hay varios establecimientos con un doble reconocimiento, en edificios históricos y con célebres chefs detrás de su carta
Valencia
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:51
La Guia Michelin es conocida universalmente por los restaurantes con estrella, símbolo de distinción, de calidad y de amor por la cocina. Sin embargo, desde hace años Michelin también entrega Llaves que distinguen a los alojamientos más excepcionales del mundo. Se trata de una lista de hoteles que se han convertido en lugares de ensueño para pasar una noche. En 2025 hay 5 hoteles con tres Llaves, 13 con dos Llaves y 91 con una Llave, según los premios que se entregaron en octubre.
Las Llaves para hoteles y las Estrellas MICHELIN para restaurantes se conceden de manera independiente, pero en España hay varios establecimientos que aúnan ambos méritos, con un alojamiento excepcional y una mesa de altura culinaria.
Según explica la Guia, hay varios ejemplos destacados, como:
- Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid. Inaugurado en tiempos de Alfonso XIII, lo envuelve en todo el encanto de la Belle Époque. Es un hotel de gran lujo, de 5 estrellas, que cuenta con el restaurante Deessa, un dos estrellas Michelin donde el chef Quique Dacosta despliega su singular talento culinario.
- Akelarre, en San Sebastián. Tres llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que incluye el restaurante Akelarre, un tres estrella Michelin de Pedro Subijana.
- Hotel Restaurante Atrio, en Cáceres. Tres Llaves Michelin. Otro 5 estrellas en la ciudad amurallada de Cáceres. Al frente del restaurante Atrio, tres estrellas Michelin, está Toño Pérez.
- el Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, en Canfranc. Dos Llaves Michelin. Es un hotel de 5 estrellas gran lujo ubicado en la histórica estación internacional oscense. El Restaurante Canfranc Express tiene una estrella Michelín.
- Hotel Pepe Vieira. El Pepe Vieira Hotel Relais & Châteaux tiene 2 Llaves, y su restaurante, en Raxó (Pontevedra), ostenta dos estrellas Michelin.
- Hotel La Caminera Club de Campo. Una Llave Michelin. Es un hotel de 5 estrellas que cuenta con el restaurante Retama, con una estrella Michelín.
Además, en la lista hay algunos hoteles-bodega, como Terra Dominicata (un monasterio del siglo XII que hoy produce su propio vino) y Torre del Marqués, una torre del siglo XVIII rodeada de olivares.
Muchos de los hoteles distinguidos con la Llave MICHELIN en España se encuentran en escenarios históricos, como castillos reconvertidos o edificios singulares.
Hoteles con 3 Llaves
Cáceres: Atrio Restaurante Hotel
Escaladei: Terra Dominicata - Hotel & Winery
Madrid: Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Sardón de Duero: Abadía Retuerta LeDomaine
Teruel: Torre del Marqués Hotel Spa & Winery
Hoteles con 2 Llaves
Barcelona: Mandarin Oriental Barcelona
Cala Blava: Cap Rocat
Canfranc: Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel - NOVEDAD
Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca
La Coruña: Casa Beatnik Hotel
Madrid: Four Seasons Hotel Madrid
Madrid: Rosewood Villa Magna
Marbella: Marbella Club Hotel
Palma de Mallorca: Hotel Can Cera
Raxó: Hotel Pepe Vieira
San Sebastián: Akelarre
Santanyí: Hotel Can Ferrereta
Torrent: Mas de Torrent Hotel & Spa
Hoteles con una Llave
Adeje: Bahia del Duque
Adeje: Royal Hideaway Corales Resort
Alaior: Torralbenc
Alaior: Cap Menorca Relais & Chateaux – NOVEDAD
Albolote: Hotel Cortijo del Marqués
Artà: Es Raco d'Artà
Banyalbufar: Son Bunyola Resort and Villas – NOVEDAD
Barcelona: ABaC Restaurant & Hotel
Barcelona: Alma Barcelona
Barcelona: Almanac Barcelona
Barcelona: Antiga Casa Buenavista
Barcelona: Hotel Arts Barcelona
Barcelona: Boutique Mirlo Barcelona
Barcelona: Mercer Hotel Barcelona
Barcelona: Monument Hotel
Barcelona: Ohla Eixample
Barcelona: Serras Barcelona
Barcelona: Seventy Barcelona
Barcelona: Soho House Barcelona
Barcelona: The One Barcelona
Barcelona: Wittmore Hotel
Barcelona: Yurbban Passage Hotel & Spa
Benimantell: VIVOOD Landscape Hotel & Spa - Adults Only
Bilbao: The Artist Grand Hotel of Art – NOVEDAD
Briones: Hotel Santa María Briones
Cala Vadella: Petunia Ibiza, A Beaumier Hotel
Campos: Fontsanta Thermal Spa & Wellness – NOVEDAD
Campos: Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa
Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel
Capdepera: Predi Son Jaumell
Casares: Finca Cortesin
Ciutadella de Menorca: Faustino Gran Relais & Chateaux
Ciutadella de Menorca: Rural Sant Ignasi – NOVEDAD
Córdoba: Hospes Palacio Del Bailio
Donostia / San Sebastián: Lasala Plaza Hotel
Donostia / San Sebastián: Hotel Maria Cristina
Donostia / San Sebastián: Hotel Villa Favorita
Elciego: Hotel Marques de Riscal
El Hierro: Hotel Puntagrande – NOVEDAD
Es Caló de Sant Agusti: Teranka Formentera – NOVEDAD
Es Capdellà: Castell Son Claret
Garraf: Little Beach House Barcelona
Girona: Hotel Esperit Roca – NOVEDAD
Girona: Hotel Mas Lazuli
Granada: Seda Club Hotel
Las Palmas de Gran Canaria: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel
Luces: CoolRooms Palacio de Luces
Madrid: Brach Madrid - Evok Collection – NOVEDAD
Madrid: CoolRooms Palacio de Atocha
Madrid: Gran Hotel Inglés
Madrid: Gran Meliá Palacio de los Duques
Madrid: Hotel Unico Madrid
Madrid: Only YOU Boutique Hotel Madrid
Madrid: Only YOU Hotel Atocha
Madrid: Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel
Madrid: The Principal Madrid
Madrid: The Westin Palace Madrid
Madrid: URSO Hotel & Spa Madrid
Mahón: Can Alberti 1740 Hotel Boutique
Mahón: Cristine Bedfor
Marbella: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort
Marbella: La Fonda Heritage Hotel, Relais & Châteaux – NOVEDAD
Mijas: La Zambra Resort
Monachil: La Almunia del Valle
Montuïri: Finca Serena Mallorca
Palafrugell: Can Mascort Eco Hotel
Palma de Mallorca: Can Bordoy Grand House & Garden
Palma de Mallorca: Convent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel – NOVEDAD
Palma de Mallorca: Es Princep
Palma de Mallorca: Sant Francesc Hotel Singular
Palma de Mallorca: Boutique Hotel Posada Terra Santa
Palma de Mallorca: Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel
Palma de Mallorca: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only
Palma de Mallorca: Nobis Hotel Palma
Peralada: Hotel Peralada Wine Spa & Golf
Pollensa: Son Brull Hotel & Spa
Salamanca: Hotel Rector
San Roque: Fairmont La Hacienda Costa del Sol – NOVEDAD
Santander: Helguera Palacio Boutique & Antique
Santiago de Compostela: Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga
Sevilla: Cavalta Boutique Hotel – NOVEDAD
Sevilla: CoolRooms Palacio Villapanés
Sevilla: Hotel Mercer Sevilla
Sevilla: Hotel Unuk
Sóller: Hotel L'Avenida
Teruel: La Torre del Visco – NOVEDAD
Topas: Castillo del Buen Amor – NOVEDAD
Torrenueva: Hotel La Caminera Club de Campo – NOVEDAD
Valencia: Caro Hotel
Valencia: Helen Berger Boutique Hotel
Valencia: Only YOU Hotel Valencia