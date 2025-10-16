El SEPE ofrece puestos para teletrabajar con contrato fijo y sueldos de más de 21.000 euros anuales El organismo lanza nuevas ofertas de empleo a través de su portal laboral 'Empléate'

Cuando la pandemia por Covid azotó a gran parte del planeta, el teletrabajo se instauró en toda España y, en la actualidad, aún hay empresas que se decantan por esta modalidad de empleo para sus trabajadores.

En esta línea, el Servicio Estatal de Empleo Público ha anunciado 102 vacantes con posibilidad de trabajar el 100% del tiempo desde casa, con contrato indefinido y salarios que, en algunos casos, alcanzan los 1.800 euros al mes, una oportunidad laboral muy atractiva.

Entre los puestos que ofrece la entidad pública destacan el de teleoperador, atención al cliente, técnicos informáticos, coordinadores de servicios, administrativo remoto o gestión y control de sistemas o datos.

Aunque no en todas las ofertas exigen lo mismo, en muchos casos es necesaria una educación mínima de ESO, formación profesional o estudios superiores. También se requieren competencias digitales básicas como el manejo de herramientas, comunicación por medios telemáticos, software de oficina y CRM, entre otros.

En cuanto a la experiencia, en muchos casos es opcional, ya que no suele ser el requisito más demandado, ahora bien, para optar a los puestos de trabajo más cualificados es imprescindible. La mayoría de estas ofertas proponen un contrato indefinido fijo desde el inicio y salarios que pueden alcanzar hasta los 1.800 euros mensuales.

La jornada laboral sería completa, pero en algunas ofertas existe la posibilidad de elegir un horario flexible. Por su parte, la modalidad será completamente remota desde el domicilio o el lugar donde el empleado elija para rendir al máximo nivel en sus ocupaciones laborales.

La competencia en este tipo de vacantes es bastante elevada debido a la atracción del teletrabajo y de las condiciones fijas, junto con los sueldos. Y es que, aunque se pueda llegar a conseguir cifras superiores a los 3.000 euros, esto suele ser siempre con perfiles altamente cualificados.

En las ofertas del SEPE, la mayoría de las vacantes tienen buenos sueldos, pero solo algunas llegan a cifras altas.

Cómo acceder a las ofertas de empleo del SEPE

Para revisar todas las ofertas de empleo, lo mejor es que accedas al portal laboral 'Empléate' del SEPE, que es donde aparecen las vacantes disponibles. Una vez allí, debes filtrar por la modalidad 'teletrabajo'o bien 'remoto'. De esta forma, aparecerán todas las vacantes disponibles.