Disneyland Paris busca 8.000 trabajadores en Valencia: fechas, puestos y cómo aplicar La compañía busca distitnos perfiles para su conocido parque temático en la ciudad francesa

Tamara Villena Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Disneyland Paris, que está inmnerso en un proceso de transformación de su Parque Walt Disney Studios, busca trabajadores para sus instalaciones y ya ha puesto en marcha el proceso de selección y contratación con un tour que recorrerá España, Francia e Italia desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026 y pasará por Valencia. La capital del Turia es una de las ciudades desde las que la compañia buscará a trabajadores para su plantilla, con hasta 8000 puestos vacantes, especialmente en restauración, hostelería, servicios técnicos, horticultura y tecnología del espectáculo.

La mayoría de los puestos ofertados se concentran en restauración, de diferentes tipos, que van desde servicio de mesa a buffet o servicio en barra. La histórica ampliación del Parque Walt Disney Studios, que se convertirá próximamente en Disney Adventure World con la inauguración de World of Frozen en 2026, traera consigo nuevas oportunidades.

En el apartado gastronómico también se buscan distintos perfiles: ayudantes de cocina, segundos chefs, chefs de partida, jefes de rango, camareros, empleados de restauración o lavaplatos. Según la compañía, se trata de oportunidades que «ofrecen perspectivas reales de formación y desarrollo profesional».

Más allá de la restauración, Disneyland Paris también busca perfiles en los servicios técnicos, la horticultura y las tecnologías del espectáculo para contribuir a dar vida a las nuevas áreas y garantizar una experiencia mágica y envolvente para los visitantes.

Fechas y lugares para presentase

● Lille : 16-17 de septiembre de 2025 en el Novotel Lille Centre Grand Place

● Toulouse : 1 de octubre de 2025 en el Plaza Hotel Capitole Toulouse

● Sevilla : 14 de octubre de 2025 en el Hotel Meliá Lebreros – C. Luis de Morales, 2, Sevilla

● Valencia : 16 de octubre de 2025 en el SH Valencia Palace – Pg. de l'Albereda, 32, El Pla del Real, Valencia

● Nantes : 19 de noviembre de 2025 en el Mercure Centre Grand Nantes

● Bolonia : 25 de noviembre de 2025 en el NH Bologna de la Gare – P.za XX Settembre, 2, Bologna

● Nápoles : 27 de noviembre de 2025 en el Starhotel Terminus – Piazza Garbaldi 91, Napoli

● Aix-en-Provence : 10-11 de diciembre de 2025 en el Hotel Renaissance – 265 Avenue de Pérouse – Aix en Provence

● Burdeos : 18 de diciembre de 2025 en el Hotel Indigo Bordeaux Centre Chartrons

● Lyon : 15 de enero de 2026 en el Mercure Lyon Centre, Villeurbann

Cómo aplicar

Los candidatos pueden solicitar una cita para Sevilla y Valencia en la página web http://careers.disneylandparis.com/ o reunirse directamente con nuestros reclutadores en las diferentes sedes, llevando su currículum y un documento de identidad válido. Las entrevistas se realizarán en francés (nivel conversacional), aunque se podrán requerir conocimientos de inglés para ciertos puestos. Los candidatos tendrán la posibilidad de incorporarse a partir de la temporada navideña de 2025.

Los candidatos que no puedan asistir a las etapas del Casting Tour tienen la posibilidad de presentar su candidatura en línea durante todo el año en la página web oficial http://careers.disneylandparis.com. Podrán realizar una entrevista por videoconferencia o participar en una sesión de selección organizada en Marne-laVallée.