Disney busca trabajadores en Valencia

Si tiene más de 18 años, vive en Valencia, busca trabajo y sigue emocionándose cada vez que ve Toy Story tiene ante sí mismo ... la oportunidad de sus sueños. Disney cambia París por Valencia por un día para reclutar a los que serán los nuevos amigos de Mickey y Minnie en su parque temático más emblemático de Europa. La compañía, en colaboración con el European Employment Services (Eures), organiza su Casting Tour 2025 por primera vez en Valencia en busca de diversos perfiles para ampliar su equipo durante los próximos meses.

Se trata de una iniciativa que la multinacional lleva a cabo en distintas ciudades de España para incorporar trabajadores a sus filas en cada una de las diferentes líneas de negocio. En el caso de Valencia, los responsables del parque de atracciones buscan perfiles vinculados a la hosteleria y al comercio para trabajar en puestos tales como camarero, cocinero, barman, recepcionista o vendedor de tienda. Sin embargo, la oferta, disponible en la página de Labora, también incluye posiciones como camarero de pisos u operador de atracciones.

La selección de personal en Valencia se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en el Hotel SH Valencia Palace, donde se realizarán entrevistas en francés a los candidatos que deseen acceder a cualquiera de los puestos ofertados. Los requisitos son simples: tener la nacionalidad de algún país de la Unión Europea y saber hablar francés, aunque también se valorará el inglés como segundo idioma.

El parque temático de París ofrece contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses con jornada completa con posibilidad de ayudas Eures para los superiores a 6 meses, dos días libres consecutivos y un salario aproximado 1.830 euros brutos al mes. Asimismo, la compañía ofrece alojamiento en las inmediaciones del parque temático con un coste de unos 400 euros, que deberá asumir el trabajador.

Según han explicado desde Eures a este periódico, la compañía internacional de entretenimiento realizará contratos inmediatos durante la jornada de las entrevistas, así como una bolsa de trabajo para futuras necesidades laborales en el parque temático parisino.

La iniciativa de la multinacional aterriza por primera vez en Valencia, después de pasar por Barcelona, donde la búsqueda se centró en perfiles artísticos, y antes de llegar a Sevilla, donde la firma también buscará fichajes para su parque temático parisino. Labora, a través de Eures, colabora con Disneyland Paris en la selección de personal para trabajar en el famoso parque temático.

Hasta 2.286 euros como cocinero en el Tirol

La de Disneyland Paris no es la única oferta internacional disponible para la que se realizarán entrevistas en Valencia en las próximas semanas. Eures también participa en una acción para reclutar trabajadores que deseen trabajar durante la temporada de invierno en Tirol (Austria) .

Se buscan cocineros, camareros, recepcionstas y camareros de pisos para hoteles, con sueldos que van desde los 1.910 euros brutos al mes a los 2.286 euros mensuales. Todas las ofertas incluyen alojamiento y requieren de conocimientos de alemán e inglés, como principal requisito.