Parque temático Disnelyand París. AFP

Disney busca trabajadores en Valencia

La compañía trata de localizar diversos perfiles para trabajar en su parque temático de París con un sueldo medio de 1.800 euros

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:32

Si tiene más de 18 años, vive en Valencia, busca trabajo y sigue emocionándose cada vez que ve Toy Story tiene ante sí mismo ... la oportunidad de sus sueños. Disney cambia París por Valencia por un día para reclutar a los que serán los nuevos amigos de Mickey y Minnie en su parque temático más emblemático de Europa. La compañía, en colaboración con el European Employment Services (Eures), organiza su Casting Tour 2025 por primera vez en Valencia en busca de diversos perfiles para ampliar su equipo durante los próximos meses.

