Bai, Clang, Keeto y Grogu, en un fotograma de la película'The Mandalorian and Grogu'. EFE/Lucasfilm Ltd

Disney desvela la fecha de estreno de 'Star Wars: The Mandalorian y Grogu', la película que continúa la historia de Pedro Pascal y 'Baby Yoda'

La compañía avanza las primeras imágenes del largometraje con Pedro Pascal y Sigourney Weaver como protagonistas

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:47

El universo de Star Wars regresa a la gran pantalla. Disney ha revelado este lunes las primeras imágenes de 'Star Wars: The Mandalorian y Grogu', su nueva película que contará con las aventuras de Din Djarin y 'Baby Yoda'.

En esta ocasión, Pedro Pascal vuelve a ponerse en la piel del mandaloriano más temido de la galaxia, quién contará con la ayuda de su joven aprendiz Grogu.

La película arranca con una premisa de partida. Los señores de la guerra imperiales continúan dispersos por toda la galaxia tras la caída del malvado imperio. Mientras tanto, la Nueva República recien creada lucha por mantener todo aquello que logró la Rebelión.

Además de Pascal, la película contará con Sigourney Weaver, Jonny Coyne y Jeremy Allen White en el reparto. Todos ellos trabajarán bajo la dirección de Jon Favreau, que comparte la autoría del guión junto a Dave Filoni.

Asímismo, la comañía también ha desvelado cuál será el momento en el que la película se pueda disfrutar en los cines. Los espectadores podrán disfrutar de las historiuas que envuelven a estos dos protagonistas el viernes 22 de mayo de 2026.

Cabe destacar que la puesta en marcha de este proyecto no trae consigo novedades acerca de la serie de Disney+. Jon Favreau anunció a principios de 2023 que la temporada cuatro de 'The Mandalorian' ya estaba escrita.

