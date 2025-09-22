Tom Holland, hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de la próxima entrega de Spider-Man El actor tendrá que mantenerse al margen del rodaje hasta que los médicos le den el alta

Sara Bonillo Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

El actor Tom Holland (29 años) ha sufrido un accidente mientras rodaba una de las escenas de la película 'Spider-Man: Brand New Day' en Watford, donde se está rodando la cinta. Según informan varios medios hollywoodienses, el intérprete se golpeó la cabeza durante una escena del rodaje y ha sufrido una conmoción cerebral leve.

«Nos llamaron a las 10 y media de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en 'Leavesden Studios' y se envió una ambulancia al lugar», informaban al diario británico 'The Sun' fuentes de los servicios médicos que acudieron al lugar.

A consecuencia del accidente, Holland tuvo que ser hospitalizado y tendrá que mantenerse al margen del rodaje hasta que los médicos le den el alta. Fue el pasado 10 de agosto cuando el actor se ponía de nuevo el traje de superhéroe. Durante estas últimas semanas el actor ha compartido a través de sus redes sociales algunas fotografías y vídeos del rodaje.

Su prometida y la que es también coprotagonista de la cinta, Zendaya también se encuentra con él en Watford (Reino Unido).