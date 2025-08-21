Vuelta a los orígenes de 'Star Wars': Lucasfilm confirma el reestreno del clásico en los cines
Varias generaciones de espectadores podrá disfrutar de la experiencia de revivir 'Star Wars' en la gran pantalla
Mar Georga
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:24
En 1977 se estrenaba en los cines una película que acabaría convirtiéndose en una de las sagas más importantes de la industria del cine: 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'. Desde entonces, cuatro décadas después, la saga de George Lucas está más viva que nunca y sigue batiendo récords. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la convención de 'Star Wars Celebration 2025' celebrada en Japón, que conseguía reunir a más de 105.000 fans de todos los rincones del mundo y batir récords de asistencia, 26 años después de su inauguración.
Visto el exitazo comercial de la marca 'Star Wars', se han producido numerosos intentos por aprovechar el tirón y adaptar el clásico a las nuevas audiencias y a sus tiempos. No obstante, los fans lo tienen claro: la nostalgia y predilección por la versión original se mantiene. Es por ello que Lucasfilm ha anunciado una vuelta a los orígenes de 'Star Wars' con motivo del 50º aniversario de la saga. El próximo 30 de abril de 2027 se cumplirán 50 años desde que 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' se estrenaba en los cines, por lo que la compañía llevará a cabo un ambicioso programa de celebraciones.
Aunque no será la primera vez que se vuelve a emitir este film en los cines, este reestreno coincidirá con la celebración del 'Star Wars Day', el 4 de mayo (May the 4th). Por lo que este evento conseguirá rendir homenaje a la saga galáctica, a la par que reunirá a millones de fans de todo el mundo en los cines. Esta proyección especial formará parte de una serie de celebraciones y eventos tematizados, entre los que se podría incluir una mejora digital de las escenas y algún que otro añadido especial en la película.
