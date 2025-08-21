Vuelta a los orígenes de 'Star Wars': Lucasfilm confirma el reestreno del clásico en los cines

Mar Georga Jueves, 21 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

En 1977 se estrenaba en los cines una película que acabaría convirtiéndose en una de las sagas más importantes de la industria del cine: 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'. Desde entonces, cuatro décadas después, la saga de George Lucas está más viva que nunca y sigue batiendo récords. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la convención de 'Star Wars Celebration 2025' celebrada en Japón, que conseguía reunir a más de 105.000 fans de todos los rincones del mundo y batir récords de asistencia, 26 años después de su inauguración.

Visto el exitazo comercial de la marca 'Star Wars', se han producido numerosos intentos por aprovechar el tirón y adaptar el clásico a las nuevas audiencias y a sus tiempos. No obstante, los fans lo tienen claro: la nostalgia y predilección por la versión original se mantiene. Es por ello que Lucasfilm ha anunciado una vuelta a los orígenes de 'Star Wars' con motivo del 50º aniversario de la saga. El próximo 30 de abril de 2027 se cumplirán 50 años desde que 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' se estrenaba en los cines, por lo que la compañía llevará a cabo un ambicioso programa de celebraciones.

Aunque no será la primera vez que se vuelve a emitir este film en los cines, este reestreno coincidirá con la celebración del 'Star Wars Day', el 4 de mayo (May the 4th). Por lo que este evento conseguirá rendir homenaje a la saga galáctica, a la par que reunirá a millones de fans de todo el mundo en los cines. Esta proyección especial formará parte de una serie de celebraciones y eventos tematizados, entre los que se podría incluir una mejora digital de las escenas y algún que otro añadido especial en la película.