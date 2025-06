El concurso de dobles de Pedro Pascal enloquece las redes sociales: ¿separados al nacer?

P. Chen Jueves, 19 de junio 2025, 00:50 Comenta Compartir

Pedro Pascal es uno de esos actores que desatan pasión. Esta semana, se ha dado a conocer un fenómeno de lo más peculiar: un concurso de dobles del actor en pleno Manhattan. Con ocasión de la celebración del Día del Padre en EE.UU., el restaurante mexicano Son Del Norte en el Lower East Side de Nueva York ha aprovechado la devoción que existe por el intérprete chileno para hacer un evento que ha despertado la curiosidad y expectación de sus clientes. Todo ello, con motivo del primer aniversario del local.

Organizado por la plataforma HBO MAX, el evento dio la bienvenida a alrededor de una treintena de participantes de todas las edades que trataron de imitar el aspecto físico de Pascal, su energía, su acento e incluso su forma de caminar. La velada, que transcurrió entre la parodia y la admiración, incluyó desde referencias a 'The Last of Us' hasta homenajes a sus looks en la alfombra roja, pasando por sus apariciones en programas de televisión y redes sociales.

The winner of Pedro Pascal lookalike contest in New York City



📹 jameskleinmann | instagram pic.twitter.com/cSoX9OCq9X — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) June 15, 2025

El ganador fue el quinto participante: George Gountas, un padre de Brooklyn que se presentó con unas gafas oscuras, bigote y camiseta de tirantes. «Mi hija me animó a participar. Me dijo que me parecía a Pedro, y que tenía que intentarlo», explicó ante un público unánime. En recompensa, ganó 50 dólares y burritos gratis durante todo un año. Gountas está cerca también del mundo del espectáculo, pues trabaja en el equipo de iluminación del programa 'The Daily Show', y afirmó que espera conocer algún día al verdadero Pedro Pascal. En declaraciones a otros medios estadounidenses, su mujer explicó lo mal que lo pasa cuando los personajes interpretados por Pedro Pascal sufren en televisión, pues le recuerdan demasiado a su marido.

La mecánica de estos concursos es muy sencilla: se hace una convocatoria abierta a través de las redes sociales y los imitadores se reúnen ante un público en la fecha y lugar acordados. Nadie tiene que inscribirse ni hacer ninguna tarea burocrática. El público decide al ganador mostrando su entusiasmo y aplaudiendolo más que a los demás participantes. Estas iniciativas siguen la tradición de los imitadores de Elvis Presley o Dolly Parton, ubicuos desde hace mucho tiempo.

Este tipo de concursos, que tienen, sobre todo, mucho tirón en las redes sociales, son populares entre los neoyorkinos: a finales del año pasado, ya se organizó uno similar en el parque Washington Square que buscaba al mejor doble de Timothée Chalamet. Eso sí, en esa ocasión, ¡el Timothée Chalamet real se pasó por allí! El caos que se armó fue tan grande que la velada terminó con detenidos por parte de la policía.