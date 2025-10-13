Fontestad ofrece 400 puestos de trabajo directos para personas sin estudios ni experiencia y sin pasar por ETT La incorporación se realizará a partir del 15 de octubre

Nacho Ortega Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 01:29

Fontestad, una de la mayores empresas citrícolas de Valencia, ha iniciado una campaña de contratación en la que ofrece 400 puestos de trabajo para la recogida de naranja a personas aún sin experiencia ni titulación. La oferta, a la que se puede acceder desde su página web, busca a personas para el puesto de encajador de naranja en almacén de la fábrica de Museros, en l'Horta Nord (Valencia).

El puesto de trabajo es presencial con un contrato fijo discontinuo a jornada completa y, aunque no especifican el salario, no solicita ni experiencia mínima ni estudios, aunque se pide disponer de vehículo propio y/o posibilidad de desplazamiento hasta la empresa.

Las tareas principales a desarrollar serán el encajado y selección de naranjas en esta empresa frutícola dedicada a la recolección, tratamiento y distribución de fruta, que el año pasado obtuvo beneficios millonarios y que en la actualidad emplea a más de 1.400 personas.

A partir del 15 de octubre

La incorporación se realizará a partir del 15 de octubre, fecha inicial de campaña, y el horario de trabajo será a turnos rotativos de mañana y tarde.

La empresa ofrece la posibilidad de «contratación directa sin ETT», para lo que se requiere inscribirse en la web oficial de la empresa, simplemente con un nombre aunque la oferta también ha aparecido en plataformas de empleo que también ofrecen trabajos en administracion o como mallistas.