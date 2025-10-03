Pepsi lanza 42 ofertas de empleo para distintas provincias de España con sueldos de hasta 2.600 euros, contrato indefinido y teletrabajo La compañía busca personal para producción, logística, administración y marketing

Botellas de Pepsi en una imagen de archivo.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 01:32

PepsiCo ha abierto un gran proceso de selección con 42 ofertas de trabajo en su portal de empleo para cubrir vacantes en distintas áreas de la empresa. Las oportunidades abarcan desde operarios de producción hasta perfiles técnicos, financieros y comerciales.

La compañía ofrece condiciones laborales muy ventajosas, con sueldos de hasta 2.600 euros y posibilidad de teletrabajo en algunos puestos. Se trata de puestos localizados principalmente en centros de trabajo de Barcelona, Burgos, Navarra, Vitoria o Cornellà.

Las vacantes incluyen tanto contratos temporales como indefinidos, con posibilidad de crecimiento profesional dentro de una de las compañías lider en el sector de gran consumo.

Hay posiciones orientadas a perfiles junior o recién titulados y otras dirigidas a mandos intermedios o personal con experiencia previa en entornos industriales o comerciales. Estas son algunas de las ofertas más destacadas.

Ofertas de empleo en PepsiCo en España

- Sous-Chef Culinary Innovation - Lleida.

- Senior Product Designer - Cornellà, Barcelona.

- Transformation Assistant Analyst (Graduado) - Cornellà, Barcelona.

- Coordinador de Logística y Planning (Temporal) - Burgos.

- Team Leader de Producción - Burgos.

- Jefe de Turno de Producción - Echevarri-Viña, Álava.

- Control & Report Associate (Temporal, 6 meses) - Vitoria, Álava.

- Gestor/a de Cobros - Vitoria, Álava.

Algunas vacantes permiten trabajo remoto o modalidad híbrida, especialmente en puestos corporativos o de análisis. En cuanto a las condiciones laborales, según el convenio colectivo de Refresco Iberia, S.A.U, los salarios base más habituales para personal técnico y operario oscila entre 1.500 y 1.800 euros brutos al mes.

Mientras que en los puestos de mayor responsabilidad, el salario puede alcanzar los 2.600 euros mensuales, más complementos por turnicidad, nocturnidad o productividad.

Para inscribirse en cualquiera de las vacantes disponibles, es necesario acceder al portal oficial de empleo de PepsiCo, donde se pueden consultar todas las ofertas clasificadas por ubicación, categoría profesional o tipo de contrato.

Una vez localizada la vacante basta con hacer clic en 'Postularse ahora' y completar el formulario con los datos personales, adjuntando el currículum.