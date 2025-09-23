Los puestos de trabajo para los que no hay candidatos españoles y que ofrecen sueldos de hasta 5.500 euros al mes El SEPE actualiza el catálogo de profesiones de difícil cobertura del tercer trimestre de 2025, que permite contratar a trabajadores extranjeros de forma directa al considerar que no hay oferta nacional

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura es una lista oficial que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en España y que icluye aquellos puestos de trabajo para los que las empresas tienen más problemas para encontrar trabajadores dentro del país.

Este catálogo tiene una utilidad muy práctica, ya que habitualmente cuando una empresa necesita contratar a una persona extranjera que vive fuera de la UE, en principio debe demostrar que no encuentra candidatos en España. Pero si la oferta está dentro de este catálogo, no es necesario justificarlo: la empresa puede contratar directamente a un trabajador extranjero, ya que se da por hecho que faltan profesionales en ese sector.

El SEPE actualiza este listado cada tres meses y el último que ha publicado, correspondiente al tercer trimestre del año 2025, muestra que los trabajos con vacantes crónicas se repiten por provincias y comunidades, lo que indica cuáles son más demandadas.

En toda España casi siempre aparecen puestos del sector marítimo (marineros, mecánicos navales, etc.), especialistas en carpintería metlálica o instaladores electricistas y en algunas provincias también se incluyen deportistas profesionales y entrenadores.

Además, muchas de estas profesiones tienen salarios altos ya que se trata de puestos de trabajo muy cualificados y que, en ocasiones, llevan aparejada cierta penosidad o condiciones que no todo el mundo está dispuesto a a sumir, como el hecho de pasar mucho tiempo fuera de casa, por ejemplo.

Ocupaciones más reclamadas en España (2025)

Profesiones del sector marítimo

- Marineros de cubierta (excepto pesca)

- Maquinistas navales

- Frigoristas navales

- Mecánicos navales

- Pilotos de buques mercantes

- Jefes de máquinas de buque mercante

- Contramaestres de cubierta

- Oficiales radioelectrónicos de la marina mercante

- Cocineros, camareros, mayordomos y auxiliares de buque

Construcción e instalaciones

- Carpinteros de aluminio, metálico y PVC

- Montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC

- Instaladores electricistas de edificios y viviendas / en general

Operadores de maquinaria

- Conductores-operadores de grúa (en camión, fija y móvil)

Otros

- Caldereteros (maestranzas)

- Engrasadores de máquinas de barcos

- Bomberos de buques especializados

Deporte profesional

- Deportistas profesionales

- Entrenadores deportivos

Puedes ver el listado completo publicado por el SEPE, por provincias y comunidades autónomas.

Los sueldos

Muchas de estas profesiones tienen salarios altos, en especial las relacionadas con los barcos, mientras que otras se sitúan por debajo del salario medio en España, que ronda los 26.000 euros. Estos sueldos han sido obtenidos en base a estimaciones medias del último año según información publicadas en convenios o por portales de empleo y sindicatos del sector.

- Jefes de máquinas / pilotos de buques mercantes: 3.500–5.500 €/mes (40.000–65.000 €/año).

- Marineros de cubierta: 1.400–1.800 €/mes netos (16.000–21.000 €/año).

- Maquinistas y mecánicos navales: 2.000–3.000 €/mes (24.000–36.000 €/año).

- Contramaestres de cubierta: 2.000–2.800 €/mes (24.000–34.000 €/año).

- Oficiales radioelectrónicos: 2.200–3.200 €/mes (26.000–38.000 €/año).

- Cocineros de barco: 1.600–2.200 €/mes (19.000–26.000 €/año).

- Auxiliares, camareros y mayordomos de buque: 1.400–1.800 €/mes (16.000–22.000 €/año).

- Carpinteros metálicos y PVC: 1.400–1.900 €/mes (17.000–23.000 €/año).

- Instaladores electricistas: 1.500–2.000 €/mes (18.000–24.000 €/año).

- Operadores de grúa móvil o torre: 1.800–2.500 €/mes (22.000–30.000 €/año).

- Caldereteros y engrasadores: 1.400–1.800 €/mes (16.000–21.000 €/año).

- Deportistas profesionales: muy variable → desde 1.500 €/mes en ligas menores hasta >10.000 €/mes en deportes de élite.

- Entrenadores deportivos: 1.200–2.000 €/mes en categorías base; en deportes profesionales pueden superar los 4.000 €/mes.

