El SEPE lanza múltiples ofertas de empleo como administrativo con salarios de hasta 30.000 euros al año

La situación laboral en España lleva tiempo atravesando un período complicado. Muchas personas, más concretamente jóvenes, no son capaces de encontrar un empleo con un salario digno que les permita vivir y no tener que gestionar al máximo su economía para poder llegar a fin de mes.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado a través de su portal laboral 'Empléate' un compendio de puestos de empleo como administrativo para desempeñar las diferentes funciones que requiere cada una de las compañías solicitantes.

Estas funciones van desde la atención al cliente al control y gestión de almacenes de empresas relacionadas con el sector de la alimentación, pasando por encargarse de la contabilidad, una tarea imprescindible en cualquier empresa sea cual sea su ámbito de acción. Los empleadores son conscientes de la importancia que tienen estos puestos y por ello ofrecen unos salarios con una media de 1.600 euros a jornada completa.

Un aspecto que siempre resulta preocupante a la hora de buscar un empleo es el tema de los requisitos. Dependiendo de los intereses de cada empresa, los requisitos pueden variar. En este caso, algunas demandan permisos específicos de conducir, el dominio de idiomas como el catalán, el inglés o el francés

Estas son algunas de la opciones más destacadas que ofrece el SEPE:

- Gestion y control de almacenes de una empresa del sector alimentación en Valencia, contrato laboral temporal con posibilidad de continuidad, jornada completa con un salario entre 15.000 - 30.000 euros brutos/año, manejo básico de herramientas informáticas, experiencias con sistemas ERP.

- Administrativo en Madrid, contrato laboral temporal, jornada parcial (De 9h a 14h) con un sueldo de 16.576 euros brutos/año, cualquier especialidad de bachiller, permiso de conducir B-automóvil menor o igual a 3.500kg y triciclos y cuatriciclos de motor, más de seis meses de experiencia.

- Administrativo en una empresa de instalaciones eléctricas en Madrid, contrato laboral indefinido, jornada completo con un salario entre 15.000 - 21.000 euros brutos/año, dominio del paquete office, certificado educación primaria (LOGSE), más de dos años de experiencia.

- Administrativo en Fuenlabrada (Madrid), contrato laboral indefinido, jornada completa con un salario de 20.500 euros brutos/año, más de dos años de experiencia, grado en prevención y seguridad integral, garduado técnico superior en PRL con las especialidades de higiene, seguridad y ergonomía.

- Auxiliar administrativo en Valencia, contrato laboral indefinido, jornada completa con un salario entre 15.000 - 18.000 euros brutos/año, técnico en gestión administrativa.

- Técnico administrativo en Barcelona, contrato laboral indefinido, jornada completa con un salario entre 15.000 - 35.000 euros brutos/año, mínimo 3 años de experiencia, dominio en Microsoft 365 (Word, Excel, Teams...), dominio del catalán.

En este caso, al tratarse de puestos de administración, habrá que consultarlas también en la web de la Administración del Estado en aquellas que pertenezcan a bolsas de empleo público.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate', donde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.