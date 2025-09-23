Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un parking de Mercadona. EP

Mercadona explica cuál es la única manera de acceder a sus puestos de trabajo en los supermercados

La cadena de distribución cuál es el canal oficial que gestiona las solicitudes de empleo para sus supermercados

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:02

Mercadona, el supermercado referencia de los españoles, confirma a través de su página web cuál es la forma correcta de pedir trabajo en sus supermercados y cómo es el proceso de selección para tales puestos. De esta manera, la cadena presidida por Juan Roig aclara los canales de información por los que no gestiona solicitudes de empleo.

De acuerdo con la información que facilita Mercadona en su apartado de Atención al Cliente, la única manera de trabajar en sus tiendas pasa por crear un perfil de candidato en su Portal de Empleo.

En ningún caso atiende candidaturas por teléfono, correo, redes sociales o a través de su formulario de contacto. La empresa dio un giro de 180 grados hace unos dos meses en lo que a su manera de gestionar las solicitudes de trabajo se refiere.

La creación de este nuevo portal de empleo más intuitivo y ágil permite a los interesados crear un perfil personal, recibir propuestas de la empresa acorde a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección.

En el portal anterior no se guardaban perfiles y era necesario inscribirse vacante por vacante, repitiendo los datos en cada ocasión. Ahora, cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma.

Con su currículum, conectando con Linkedin o rellenando los datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés.

Esto permite a la empresa tener el radar en todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen en alguna vacante.

Además, el portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer cómo es el día a día de los diferentes puestos de trabajo.

