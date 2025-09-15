La startup valenciana de inversión inmobiliaria que conquista a Juan Roig

Lourdes Martí Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

Inversiva nació en septiembre de 2022. Tres años en los que la empresa ha pasado de tres empleados a cerca de medio centenar, de no contar con ningún piso a llegar a mil, alcanzar los más de 400 clientes y seducir a inversores como Juan Roig.

«Mi socio y yo somos economistas. Él se especializó en finanzas y trabajó como asesor financiero, conociendo bien el mundo de la banca y el trato al cliente. Yo monté una empresa inmobiliaria de alquiler por habitaciones. La combinación de nuestros conocimientos dio lugar a la creación de una empresa de inversión», explica Juan Luis Cruz nacido en Castellón, impulsor de esta startup que puso en marcha junto a David García.

Atentos a los problemas que detectaron a su alrededor tuvo lugar una idea innovadora: «Nos dimos cuenta de que hay muchísima gente que tiene dinero parado en el banco, que no lo está invirtiendo, y cuando le preguntas dónde le gustaría invertirlo, pues te dice que le gustaría invertirlo en inmuebles, pero que ellos no saben por dónde empezar, o no saben cómo hacerlo de una forma que esté bien hecha, no saben hacerlo de forma dirigente, y que en su banco no le ayuda, porque al final el banco quiere venderte una cuenta, quiere venderte un fondo, pero no te ayuda a invertir tu dinero en inmuebles, para luego destinarlo al alquiler, por ejemplo», recuerda Cruz, quien añade: «Este fue el punto en el que creamos creamos Inversiva, y enseguida vimos que había muchísima gente con la que habíamos hablado que nos había hecho este problema, que en cuanto le comentábamos la propuesta de valor, que al final es: te vamos a ayudar a buscar un piso que encaje en lo que tú necesitas, a reformarlo si hace falta, y luego a buscar el inquilino y solventar los problemas del día a día. Por lo que que estaban encantados, y querían ponerlo a trabajar su dinero con nosotros, porque lo veían más tangible y era rentable para ellos, y además era algo 100% pasivo, que no les quitaba tiempo, ya que nosotros lo hacíamos todo por ellos.»

Cruz y Díaz buscaron 10 inmuebles de calidad que gracias a sus conocimientos en el ámbito consideraron que podían ser rentables. Pasaron la información y la documentación necesaria y en sólo una semana, «siete u ocho» ya habían reservado. Aquella primera experiencia con un resultado tan positivo supuso una validación del modelo que tenían previsto.

Inversiva ha alcanzado los 1,9 millones en dos rondas de financiación. Angels Capital, la firma de capital riesgo de Juan Roig aportó 750.000 euros; el resto llegaron de Bewater Funds (fundadores de Indexa Capital) y Faraday Ventures. «Nosotros cuando vimos que esto funcionaba y que el mercado era mucho más grande de lo que podíamos abarcar decidimos que queríamos incorporar socios de alta calidad, que pusieran capital, y que también su buena fe y su sabiduría. Tuvimos la suerte de tener interés por parte de varios inversores y poder elegir. Somos de aquí, de la zona de Valencia entonces evidentemente para nosotros era un honor y un orgullo que el fondo de Juan Roig quisiera liderarnos a primera ronda y confiar en nosotros. También porque nosotros nacimos en Lanzadera, crecimos en Lanzadera, nos ayudaron muchísimo a pivotar para tener un modelo que fuera interesante.»

Después del exponencial crecimiento desde aquel 2022, en el que la empresa ha podido «consolidarse», Cruz comenta: «Ahora el mercado inmobiliario está, está en una situación muy efervescente y, como digo siempre, yo cuando todo el mundo es prudente yo soy valiente y cuando todo el mundo es valiente yo soy prudente. Entonces ahora la compañía enfoca una etapa distinta de consolidación, de simplificación y, sobre todo, enfocados en un mejor trato a nuestros clientes que cuando creces muy rápido a veces no puedes tener el mismo que te gustaría a tu base de usuarios.»

A sus 27 años, el castellonense es consciente de los problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes: «Es verdad que nosotros tenemos iniciativas dentro del grupo donde intentamos sacar inmuebles en alquiler como si fuera una compra, por ejemplo, reduciendo las barreras de entrada muchísimo. Es decir, sí que tenemos dentro del grupo de inversión una parte donde intentamos sacar el problema de la vivienda y ponernos un granito de arena para que los jóvenes, sobre todo, se puedan independizar pues lo antes posible.»

Inversiva cuenta cuatro productos según el perfil del inquilino: Rooming (habitaciones para estudiantes), Living (familias), Traveling (turismo) y Rent to Own. Para concluir, Cruz desarrolla algunos de los objetivos a corto plazo: «A partir de septiembre lanzamos nuestras primeras promociones muy centradas en inversores con viviendas de una y dos habitaciones pequeñitas, baratas y muy rentables, centradas en el mercado asequible para que de esta forma podamos reducir al máximo lo que cuesta una vivienda».

Comenta Reporta un error