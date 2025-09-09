La startup que utiliza microalgas para purificar el aire

Lourdes Martí Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 01:08 Comenta Compartir

Respirar aire puro en el propio hogar o en el lugar de trabajo y hacerlo gracias a un cultivo de microalgas ya no va a ser nada extraño. En este mismo 2025, Bubbl3s, después de estar en dos ediciones en Lanzadera, ha empezado a comercializar un innovador producto, que además sirve como elemento decorativo, que además de purificar el aire, elimina olores. También muestra información en tiempo real a través de una app. Además, generan 0 residuos en su ciclo de uso, reduciendo el impacto ambiental negativo generado por los filtros HEPA.

Jerry Capote, CEO de la startup viaja en su mente hasta 2021, en el entorno del South Summit donde conoció la tecnología relacionada con las microalgas: «Se juntaron varios factores. Yo soy diseñador de producto, me gustaba crear soluciones y ver cómo impactaban en el mundo, pasar de una idea a un boceto, a un producto físico. Cuando fui a ese evento de innovación y entré en contacto con este mundo de las microalgas empecé a relacionarme con una empresa que trabajaba con ellas, de hecho hice mi TFG sobre ello y finalmente quise que fuese una realidad».

Respecto a la novedosa tecnología, explica cómo se origina y los beneficios que cuenta respecto a otras opciones: «Se trata de un cultivo de microalgas que cultivamos durante dos meses, hacen fotosíntesis como los árboles, pero son mucho más eficaces. En nueve o diez litros de este sistema se purifica lo mismo que con cinco árboles: hacen un por diez de eficacia. Tienen incorporada una luz LED».

El dispositivo, en una oficina.

Capote reconoce que son las empresas las que muestra un mayor compromiso con el medio ambiente a la hora de acercarse a su producto: «Aporta un valor extra, la imagen es diferente y al final eso siempre suma, en clientes particulares los que nos llegan son los que son conscientes de la problemática que hay y comparan con otras soluciones mucho más contaminantes y además complicadas de manejar y se quedan con nosotros». Valencia y Madrid, son los dos primeros puntos de comercialización de este producto que nació este mismo verano. Las empresas así como el B2B son sus objetivos a corto plazo así como lograr más certificados que le den ese punto de valor.

