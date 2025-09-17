Un influencer alicantino comparte un vídeo del «Mercadona más raro» que ha visto en España El creador de contenido Pablo González explica que lo que más le ha llamado la atención es el sitio donde está ubicado

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:35

Si hay un establecimiento que la inmensa mayoría de los españoles puede reconocer con los ojos cerrados, ese es Mercadona. Su diseño, común en la mayoría de sus tiendas, permite que cualquier persona identifique fácilmente uno de sus locales, tanto desde el exterior como desde el interior. Pero como ocurre con todo en la vida, siempre hay excepciones.

El creador de contenido alicantino Pablo González, ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que asegura que el Mercadona más raro de España se encuentra en Mallorca, concretamente en el Mercat de L'Olivar de Palma.

El usuario explica que lo que más le llama la atención es encontrar un Mercadona en el interior de un mercado histórico de la ciudad, rodeado de puestos que venden pescado fresco, embutidos, fruta local.. Lo que le lleva a preguntarse si esto es competencia directa para los puestos de toda la vida o por el contrario, es un imán que atrae a más clientes al mercado.

Las respuestas, como era de esperar, han sido de lo más variadas. «A mi me parece perfecto, producto fresco abajo, limpieza y productos no perecederos arriba», comenta una usuaria, mientras que otros prefieren comprarlo todo en el mercado de siempre.