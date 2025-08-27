Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Figuración del centro de datos que ya ha sido construido en Albalat del Sorells. LP

Mercadona aclara quién puede hacer prácticas en la empresa de Juan Roig y en qué sección

Sólo está abierta esta posibilidad en un departamento y en una provincia

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:57

Mercadona se ha convertido con el paso de los años en una de las empresas más potentes en España. El año pasado incrementó sus ventas consolidadas un 9%, hasta los 38.835 millones de euros, tiene cerca de 1.700 tiendas abiertas y da empleo a más de 103.000 personas en España y 7.000 en Portugal.

Recientemente ha lanzado un nuevo portal de empleo que permite a cualquier persona interesada en trabajar en la cadena de supermercados crear su perfil personal y recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias. Entre las vacantes, se ofrecen trabajos en las tiendas, en el bloque logístico, en el sector tecnológico o en oficinas. Sin embargo, no se habla nada de la realización de prácticas.

Sin embargo, Mercadona sí que permite hacer prácticas en su empresa, aunque de forma selectiva. «Actualmente tenemos vacantes de prácticas, pero únicamente dentro del Departamento de Informática», explican.

La realización de prácticas está limitada, y según aclaran «en este momento solo estamos trabajando con Centros Formativos de Valencia, España (Universidades, Centros de Formación Profesional, Máster, etc.). Si tu perfil se ajusta a estas vacantes de prácticas, envíanos tu solicitud y la estudiaremos», recomiendan.

«En el caso de entrar en el proceso de selección, nos pondríamos en contacto para informarte de los pasos a seguir. En el caso de no recibir llamada o e-mail en plazo de 20 días, daremos por desestimada tu solicitud», concluyen.

