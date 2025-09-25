El SEPE publica 49 ofertas de trabajo con contrato indefinido y jornada completa: no es necesario tener estudios ni experiencia laboral
El organismo lanza una serie de vacantes para empresas que buscan personal no necesariamente cualificado
Mario Lahoz
Valencia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:23
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado a través de su portal laboral 'Empléate' varias vacantes en distintos sectores en los que no es necesario una licenciatura o un grado en formación profesional ni experiencia laboral previa.
Se trata de trabajos en el hogar, en el campo, en almacenes, en limpieza o en transporte, con contratos de jornada completa o parcial y sueldos que abarcan desde los 8.900 euros hasta los 28.000 euros mensuales.
No es necesario aprobar una oposición para acceder a estos empleos, y, en muchos casos, la empresa ofrece formación específica para las tareas a realizar. Las condiciones dependen del puesto y la provincia, pero en general, se ofrecen contratos estables y salarios competitivos.
Estas son algunas de las opciones más destacadas entre las 49 ofertas de empleo que ofrece el SEPE:
Personal de limpieza y servicio doméstico
- Empleada de hogar en Ceuta, con un sueldo de 15.876 euros.
- Personal de limpieza de colegios en Madrid, con salarios entre 8.900 y 17.330 euros.
Trabajo en el campo y jardinería
- Peón agrario en Valencia, con sueldo de 16.576 euros.
- Peón agrícola en Murcia, con sueldo entre 15.000 y 18.000 euros.
- Jardinero en Baleares, contrato para todo el año y un salario entre 18.000 y 20.400 euros.
- Peón especialista en alfarería en Jaén, con un salario de 16.000 a 20.000 euros.
Mozos y peones
- Mozo de almacen en Málaga, con conocimientos de chino, salario de 19.069 euros.
- Mozo de almacen en Tenerife, 40 horas semanales de lunes a sábado, sueldo de 19.788 a 20.000 euros.
- Peón para montaje en Burgos, la empresa ofrece formación en soldadura, sueldo entre 1.000 y 1.500 euros.
Transporte y conducción
- Operario con carné E y CAP en Sevilla, sueldo entre 18.000 y 22.000 euros.
- Conductores de camión hormigonera en Málaga, con salarios entre 23.000 y 24.000 euros.
- Conductor de vehículo pesado (C) en Valencia, sueldo entre 24.000 y 25.000 euros.
- Conductor/a en Barcelona, jornada completa, salario entre 16.024 y 18.562 euros.
Industria y oficios
- Mecánico de camiones en Baleares, salario entre 20.000 y 28.000 euros.
- Electricista oficial 1ª, 2ª y 3ª en Málaga, sueldo de entre 18.000 y 24.000 euros.
- Electromecánico en Ceuta, con sueldo de 16.800 euros.
- Operario/a de manipulado en Madrid (preferentemente con certificado de discapacidad), sueldo de entre 16.000 y 17.000 euros.
Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate' donde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.
