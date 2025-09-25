El SEPE publica 49 ofertas de trabajo con contrato indefinido y jornada completa: no es necesario tener estudios ni experiencia laboral El organismo lanza una serie de vacantes para empresas que buscan personal no necesariamente cualificado

Mario Lahoz Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:23

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado a través de su portal laboral 'Empléate' varias vacantes en distintos sectores en los que no es necesario una licenciatura o un grado en formación profesional ni experiencia laboral previa.

Se trata de trabajos en el hogar, en el campo, en almacenes, en limpieza o en transporte, con contratos de jornada completa o parcial y sueldos que abarcan desde los 8.900 euros hasta los 28.000 euros mensuales.

No es necesario aprobar una oposición para acceder a estos empleos, y, en muchos casos, la empresa ofrece formación específica para las tareas a realizar. Las condiciones dependen del puesto y la provincia, pero en general, se ofrecen contratos estables y salarios competitivos.

Estas son algunas de las opciones más destacadas entre las 49 ofertas de empleo que ofrece el SEPE:

Personal de limpieza y servicio doméstico

- Empleada de hogar en Ceuta, con un sueldo de 15.876 euros.

- Personal de limpieza de colegios en Madrid, con salarios entre 8.900 y 17.330 euros.

Trabajo en el campo y jardinería

- Peón agrario en Valencia, con sueldo de 16.576 euros.

- Peón agrícola en Murcia, con sueldo entre 15.000 y 18.000 euros.

- Jardinero en Baleares, contrato para todo el año y un salario entre 18.000 y 20.400 euros.

- Peón especialista en alfarería en Jaén, con un salario de 16.000 a 20.000 euros.

Mozos y peones

- Mozo de almacen en Málaga, con conocimientos de chino, salario de 19.069 euros.

- Mozo de almacen en Tenerife, 40 horas semanales de lunes a sábado, sueldo de 19.788 a 20.000 euros.

- Peón para montaje en Burgos, la empresa ofrece formación en soldadura, sueldo entre 1.000 y 1.500 euros.

Transporte y conducción

- Operario con carné E y CAP en Sevilla, sueldo entre 18.000 y 22.000 euros.

- Conductores de camión hormigonera en Málaga, con salarios entre 23.000 y 24.000 euros.

- Conductor de vehículo pesado (C) en Valencia, sueldo entre 24.000 y 25.000 euros.

- Conductor/a en Barcelona, jornada completa, salario entre 16.024 y 18.562 euros.

Industria y oficios

- Mecánico de camiones en Baleares, salario entre 20.000 y 28.000 euros.

- Electricista oficial 1ª, 2ª y 3ª en Málaga, sueldo de entre 18.000 y 24.000 euros.

- Electromecánico en Ceuta, con sueldo de 16.800 euros.

- Operario/a de manipulado en Madrid (preferentemente con certificado de discapacidad), sueldo de entre 16.000 y 17.000 euros.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate' donde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.