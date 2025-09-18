El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día El organismo publica diferentes empresas que necesitan personal para el inicio del nuevo curso escolar

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un portal laboral llamado 'Empléate' en el que publica de las vacantes que disponen diferentes empresas de practicamente cualquier ámbito. En este caso, la atención recae sobre los colegios.

No se trata de profesores o personal de limpieza, sino de profesionales para el acompañamiento de transportes escolares, comedor y extraescolares. Los contratos son a tiempo parcial con jornadas de dos o tres horas y no piden experiencia previa ni estudios.

Los empleos son en colegios, pero esto no quiere decir que haga falta aprobar una oposición y, como ventaja, los fines de semana están libres.

El sueldo dependerá de la oferta de empleo, concretamente de la empresa que contrate o del número de horas que aparezca en el contrato. Aun así, generalmente, en muchas de estas ofertan pagan un salario entre 700 y 750 euros , con pluses de desplazamiento, como es el caso de Navarra.

Aunque los requisitos no son muchos, hay que tener en cuenta que pedirán el certificado de ausencia de delitos sexuales que se consigue rápido con un trámite muy sencillo.

Trabajo como acompañante o conductor de bus escolar

- Conductor de autocar para Pontevedra, sin estudios, sueldo de 22.800 euros.

- Conductor de autobús en A Coruña, contrato a tiempo parcial, sueldo de 700 euros.

- Cuidadores, acompñantes de bus escolar en Santa Cruz de Tenerife, jornada parcial de dos horas diarias de lunes a viernes, salario de 400 euros.

- Monitores acompañantes de transporte escolar en Puentedura y Lerma, jornada de dos horas diarias, contrato de larga duración, se pagan dietas por desplazamiento.

Monitores vigilantes para comedor escolar

- Monitor de comedor escolar en Málaga con el carné de manipulador de alimentos.

- Cuidadores para el comedor escolar de Azuqueca de Henares, con sueldo de 16.500 euros.

- Ayudante de cocina para comedor escolar en El Regato (País Vasco).

- Serunion busca monitores de comedor escolar en Madrid.

Maestros y monitores para actividades extraescolares

- Monitor de actividades extraescolares en Alicante, sueldo de 600 euros al mes.

- Educadores para extraescolares de arte, cocina, ludoteca en Pamplona, sueldo de 1.200 euros. Con Grado Universitario en Magisterio.

- Monitores de extraescolares relacionadas con las nuevas tecnologías, sueldo de 8.000 euros.

- Monitores deportivos de patinaje, atletismo y datchball para extraescolares en Zaragoza.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate' donde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.