El municipio de Valencia que es el más barato para hacer la compra de España, según la OCU Los supermercados de Alcampo, los más económicos del país

J.Zarco Valecnia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:31

La Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado su estudio anual en el que analiza cuáles son los supermercados más baratos en este 2025. Según desvelan, la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5% en el último año, aunque es la menor subida de los últimos cuatro años.

Señalan que todas las grandes cadenas han aumentado su coste, siendo los alimentos frescos los principales culpables. La OCU ha acudido a diversos establecimientos por toda España, tanto supermercados grandes como medianos en 183 ciudades.

En 42 de esas 183 localidades el más barato para comprar la Cesta OCU es un hipermercado Alcampo y en 8 es la cadena MiAlcampo. Sin embargo, la que alcanza el índice más alto, 100, es Dani. Lo que ocurre es sus tiendas solo están en poblaciones de Granada, Málaga, Jaén y Almería.

Consum está en segunda posición, con 21 localidades, le sigue Lidl y Supeco con 18, Family Cash con 17 y Aldi con 16. Mercadona es la opción más económica en 14 localidades de las incluidas en el estudio.

La OCU también agrupa todos los supermercados de una misma cadena para elaborar un ranking de precios. En este sentido, los más económicos son Dani, Alcampo y Tifer.

El coste de la cesta de la compra OCU se sitúa en 6.259 euros para un hogar medio, pero puedes tener un gran ahorro. Entre la tienda más cara y la más barata de una ciudad hay una diferencia de 1.132 euros.

Las localidades más baratas del estudio con índice 100 son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Torrent (Valencia), ambas de tamaño medio. Muy cerca de ellas, solo un punto más caras, hay diversas localidades andaluzas (Córdoba, Utrera, Linares, Roquetas, Fuengirola, Alcalá de Guadaíra, San Fernando...) y de la Comunidad Valenciana (Valencia, Gandía, Petrer, Paterna, Alcoy, Denia, Sagunto, Villarreal...) así como alguna extremeña.

Distinta es la situación en localidades de la periferia barcelonesa (Cerdanyola del Vallès, Castelldefels o Cornellà) o próximas a Madrid (Pozuelo de Alarcón y Majadahonda), además de en los archipiélagos (Las Palmas de Gran Canaria e Ibiza) o en Getxo con índices en torno al 110.

