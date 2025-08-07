La OCU revela el truco definitivo para reducir el gasto en gasolina o diésel al mínimo en las vacaciones de agosto En verano se multiplican los desplazamientos y un pequeño ahorro puede suponer mucho dinero

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado con una fórmula que promete aliviar los bolsillos de los conductores en estas vacaciones de verano. Con un enfoque práctico y accesible, la entidad ha revelado un método que permite reducir el gasto en gasolina o diésel, sin necesidad de cambiar de vehículo ni recurrir a costosas tecnologías.

Lo primero es elegir gasolineras con buenos precios. Las grandes petroleras suelen imponer tarifas más altas en las zonas donde tienen mayor presencia, pero hay cadenas en las que se puede ahorrar hasta un 17% en gasolina y un 19% en diésel.

También es posible ahorrar dinero al repostar si se usan ciertas tarjetas. En el mercado hay muchas opciones qué ofrecen descuentos directos en carburante simplemente por pagar con una tarjeta concreta. Las principales petroleras que operan en España tienen acuerdos para emitir tarjetas de crédito con su nombre y ofrecer descuentos por repostar en sus estaciones de servicio.

En otros casos, principalmente distribuidoras más pequeñas, llegan a acuerdos directamente con las entidades financieras para ofrecer descuentos en sus estaciones de servicio si se utilizan sus tarjetas para pagar. Esto ocurre por ejemplo con ING, con descuentos para repostar en Galp y Shell.

Además, hay aplicaciones y programas de fidelización que te permiten ahorrar sin necesidad de contratar una tarjeta de crédito. Además, estas apps pueden ofrecer descuentos adicionales de manera promocional y por períodos de tiempo limitados.

