Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empleado de una gasolinera echa carburante a un vehículo. Armando Méndez

La OCU revela el truco definitivo para reducir el gasto en gasolina o diésel al mínimo en las vacaciones de agosto

En verano se multiplican los desplazamientos y un pequeño ahorro puede suponer mucho dinero

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:15

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado con una fórmula que promete aliviar los bolsillos de los conductores en estas vacaciones de verano. Con un enfoque práctico y accesible, la entidad ha revelado un método que permite reducir el gasto en gasolina o diésel, sin necesidad de cambiar de vehículo ni recurrir a costosas tecnologías.

Lo primero es elegir gasolineras con buenos precios. Las grandes petroleras suelen imponer tarifas más altas en las zonas donde tienen mayor presencia, pero hay cadenas en las que se puede ahorrar hasta un 17% en gasolina y un 19% en diésel.

También es posible ahorrar dinero al repostar si se usan ciertas tarjetas. En el mercado hay muchas opciones qué ofrecen descuentos directos en carburante simplemente por pagar con una tarjeta concreta. Las principales petroleras que operan en España tienen acuerdos para emitir tarjetas de crédito con su nombre y ofrecer descuentos por repostar en sus estaciones de servicio.

En otros casos, principalmente distribuidoras más pequeñas, llegan a acuerdos directamente con las entidades financieras para ofrecer descuentos en sus estaciones de servicio si se utilizan sus tarjetas para pagar. Esto ocurre por ejemplo con ING, con descuentos para repostar en Galp y Shell.

Además, hay aplicaciones y programas de fidelización que te permiten ahorrar sin necesidad de contratar una tarjeta de crédito. Además, estas apps pueden ofrecer descuentos adicionales de manera promocional y por períodos de tiempo limitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  2. 2

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  3. 3 El municipio de la Comunitat más barato para comprar casa está a apenas hora y media en coche de Valencia
  4. 4

    Las obras en la A-7 provocan retenciones kilométricas
  5. 5 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  6. 6

    La caída del último coloso de la antigua Fe
  7. 7 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  8. 8

    Dos empresas de familiares de Ninet facturan casi 55.000 euros al MuVim
  9. 9 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  10. 10 La Orquesta Panorama cancela su actuación en Castellón y anuncia nueva parada en una localidad valenciana este agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La OCU revela el truco definitivo para reducir el gasto en gasolina o diésel al mínimo en las vacaciones de agosto

La OCU revela el truco definitivo para reducir el gasto en gasolina o diésel al mínimo en las vacaciones de agosto