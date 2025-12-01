Una 'startup' alicantina crea un calcetín biomecánico que reduce hasta un 25% la presión plantar y alivia la fascitis

Un calcetín biomecánico capaz de reducir hasta un 25% la presión plantar y aliviar hasta un 38% el dolor por fascitis. Esa es la carta de presentación de Podoks, empresa emergente ('startup', en inglés) ... nacida en Alicante, que ha sido elegida por tercer año consecutivo como la más invertible en Waykup Forum, un evento de inversión privada. Dos promesas que hacen las delicias de los inversores ante un problema, la fascitis, que afecta a alrededor del 10% de la población española.

Ambas reducciones de los dolores han sido validadas científicamente, según explica Podoks. La técnica consiste en trasladar al textil del calcetín los beneficios terapéuticos del vendaje funcional y de las plantillas. Así, se mejora la pisada, se reduce la fatiga y se prevén lesiones.

Para hacerse con la victoria en el Waykup Forum, que en su edición 2025 reunió en Murcia a más de 113 inversores internacionales y 67 'startup', Podoks presentó al jurado tres ejes fundamentales: una base clínica sólida, una tracción de mercado demostrable y un plan ambicioso de expansión internacional. Además, reforzaron su propuesta con la estrategia de expansión y la incorporación del exjugador de la NBA José Manuel Calderón como socio estratégico.

La 'startup' mantiene abierta una ronda de inversión de 600.000 euros, con una valoración de 4,5 millones de euros y tiques mínimos de 25.000 euros, destinada a impulsar la expansión internacional. La compañía la define como «la última ronda en España», con el objetivo de generar interés entre inversores locales antes de dar el salto a Estados Unidos, donde prevé realizar su próxima ampliación de capital con valoraciones y tiques más elevados.

«Este reconocimiento significa que lo que hacemos tiene sentido y ayuda a la gente. Desde un pequeño pueblo de Alicante estamos construyendo una solución que ya está mejorando la calidad de vida de miles de personas. Que inversores tan importantes lo valoren nos anima a seguir creciendo sin perder nuestra esencia», explica el consejero delegado y cofundador de Podoks, David Lucas.

La empresa emergente está encabezada por los doctores Alfonso Martínez Nova y Fran Monzó, que lideran un equipo con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la biomecánica y la investigación podológica.