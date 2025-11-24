Los emprendedores solitarios se multiplican en el ecosistema 'startup' y pasan de ser el 7% al 23% en cuatro años

Emprender en solitario para crear una empresa emergente ('startup', en inglés) ha dejado de ser una 'rara avis'. Los 'solopreneurs', término que define a este ... tipo de personas, se han multiplicado en los últimos cuatro años, pasando del 7% al 23% del total de empresas emergentes, según el 'Mapa del emprendimiento 2025', elaborado por South Summit en colaboración con IE University.

A pesar de este crecimiento de los emprendedores solitarios, los equipos formados por dos o tres socios continúan siendo los más comunes, con un 60%, mientras que las iniciativas con cuatro o más fundadores descienden del 38% hasta el 17%, lo que refleja una tendencia hacia estructuras más reducidas. Ya no hay tanto miedo a lanzarse al mundo empresarial sin más ayuda que la de uno propio.

Este crecimiento del emprendimiento en solitario se combina con cambios en la composición de los equipos. Aunque los proyectos integrados exclusivamente por hombres siguen siendo mayoría, su peso cae ligeramente hasta el 58%. Los mixtos suben hasta el 32% y los integrados solo por mujeres se mantienen en el 10%.

Esta recomposición confirma un ecosistema que evoluciona hacia modelos más equilibrados, aunque todavía con brechas de género significativas. Al mismo tiempo, el porcentaje de emprendedores en serie (aquellos que emprenden más de una vez en su carrera) desciende por tercer año consecutivo, situándose en el 53%, tendencia que contrasta con el aumento de mujeres que emprenden varias veces.

El 51% de las 'startup' utiliza IA

Otro de los datos a destacar del informe es la consolidación del uso de la inteligencia artificial (IA) entre las 'startups'. El 51% utiliza ya herramientas de IA de manera habitual, mientras que este porcentaje era del 30% en 2024.

Este salto refleja la rápida adopción tecnológica dentro del ecosistema emprendedor, impulsada por la necesidad de optimizar procesos, mejorar la eficiencia y acelerar la toma de decisiones. La expansión de la IA forma parte de un movimiento transversal que afecta a múltiples sectores y que, según apunta South Summit, será determinante en los modelos de negocio de los próximos años.

La edad media de las 'startup' es de 3,5 años

La edición de este año del Mapa del Emprendimiento también evidencia un ecosistema más maduro. La edad media de las 'startups' se sitúa en 3,5 años, casi un año más que en 2021, lo que indica una mayor capacidad para consolidarse y sobrevivir en el mercado. Además, el 70% de los proyectos prevé aumentar su plantilla en el corto plazo, un cambio significativo respecto a la tendencia descendente observada desde 2022.

Las prioridades de las startups continúan siendo similares a las de años anteriores: la búsqueda de visibilidad, la captación de inversión y la generación de alianzas estratégicas.

En cuanto a las motivaciones que llevan a emprender, la identificación de una oportunidad de mercado se mantiene como la principal causa, con un 45%, seguida del deseo intrínseco de emprender, que representa el 35%. En menor medida aparecen la voluntad de sumarse a un proyecto motivador y la intención de dar un giro profesional. Estas motivaciones, unidas a la creciente experiencia previa dentro del ecosistema, perfilan un escenario en el que cada vez más profesionales consideran viable lanzar su propia 'startup' tras haber trabajado en otras iniciativas.

El informe detalla además el perfil del emprendedor español, que se mantiene estable respecto a ediciones anteriores. La media de edad es de 38 años y destaca el elevado nivel de formación: un 47% cuenta con un máster y un 15% con un doctorado, cifras superiores a las registradas en otros ecosistemas internacionales. Esta cualificación se traduce en una mayor capacidad técnica en la creación de proyectos.

Desde la perspectiva financiera, los emprendedores continúan apoyándose principalmente en recursos propios para iniciar sus proyectos. Un 52% utiliza capital personal como primera vía de financiación, mientras que las aportaciones de familiares y amigos descienden del 29% al 26%. El capital privado y público se mantienen estables en el 17% y el 5%, respectivamente.