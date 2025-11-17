Una 'startup' ayuda a redactar trabajos académicos mediante IA para perder el miedo a la hoja en blanco

Enfrentarse a una página en blanco es uno de los mayores miedos de cualquier estudiante. Más aún cuando se trata de grandes tareas, como puede ... ser un trabajo de fin de grado (TFG), un trabajo de fin de máster (TFM) o una investigación académica. A medida que aumenta la edad, aunque el miedo se diluye a base del entrenamiento previo, también sigue presente. Los adultos tampoco se libran. ﻿Así que para romper esta barrera mental que muchas veces retrasa y dificulta la entrega de tareas, Stas Nikitin decidió crear Aithor.io.

Esta empresa emergente ('startup' en inglés), creada en febrero de este año, facilita la redacción e investigación académica para universitarios de todo el mundo. El objetivo es acelerar el proceso de escritura «sin comprometer la calidad y teniendo en cuenta el rigor académico», según explica Nikitin, consejero delegado de la empresa, que advierte de que no es una solución mágica para hacer en pocos minutos un trabajo que manualmente duraría semanas, sino que es un apoyo o una guía que permite reducir los tiempos.

Una vez se accede a la página web, el usuario se encuentra una interfaz sencilla en la que se le pregunta, en primer lugar, cuál es el tema del ensayo o del artículo. Una vez indicado, ya en la siguiente pantalla, la aplicación pide el idioma y el tipo de texto requerido y, a continuación, se abre otro abanico de cuestiones, entre las que se incluyen la duración del texto, el tono de escritura, las referencias para citar o la rapidez con la que se necesita. Todo para que, una vez rellenados todos los campos, Aithor.io ofrezca un primer documento a partir del cuál poder seguir trabajando.

«A partir de este momento, el usuario tiene que ir puliendo el texto mediante la introducción de nuevas indicaciones. Es una forma de interactuar con la inteligencia artificial, pero sin perder el control. Es un acompañamiento para no partir desde cero», detalla Nikitin.

Diferencias con Chat GPT

A pesar de las similitudes de la empresa emergente con el funcionamiento de otras aplicaciones de inteligencia artificial generativa como Chat GPT, su creador se desliga de estas y remarca las diferencias que ofrece su aplicación. Entre ellas, destaca que Aithor.io no da un texto completo a la primera, si no que es una herramienta de acompañamiento en la que se tienen que ir introduciendo distintas indicaciones ('prompt', en la jerga de las nuevas tecnologías). Esto sirve, según Nikitin, para «fomentar el pensamiento crítico».

Otra de las diferencias remarcables es que la 'startup' bebe de fuentes fiables como Google Scholar, que tienen un enfoque académico. «Los usuarios necesitan fiabilidad, así que también indicamos todas las fuentes y referencias que usamos para los textos», detalla Nikitin.

Mejoras para el futuro

Aithor.io, que está dentro del programa de impulso a las empresas emergentes Lanzadera, se ha marcado como objetivo a medio plazo mejorar el límite de uso de la aplicación para que los estudiantes mantengan la capacidad de decisión y elaboración de sus trabajos. «El máximo de caracteres por cada documento generado es 500 de. La idea es poner un coto a las horas y a las veces que se usa, para que también escriban las personas», esgrime Nikitin.

Otro de los puntos donde todavía tiene margen de mejora es en conseguir que los usuarios que acceden puntualmente terminen suscribiéndose. De los 300.000 usuarios que accedieron en el último año, únicamente hay 874 que están suscritos. Las ventajas para este segundo grupo es que puede realizar un uso ilimitado de la aplicación. El precio es de 15 euros mensuales y 80 anuales, detalla Nikitin.