Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Participantes en el Investors' Day 2025, este martes. Jesús Signes

De la locución de anuncios a la gestión de 'influencers': el sector 'startup' se reúne en Valencia en busca de inversores

Las empresas emergentes disponen de cinco minutos en el Investors' Day 2025 para atraer cientos de miles de euros y conseguir que su proyecto siga creciendo

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 15:02

Comenta

La oratoria y la capacidad de síntesis son dos de las cualidades que más cotizan en la mañana de este martes en la Marina de ... Empresas de Valencia. Saber explicarse y saber resumir, dos esenciales para captar la atención del público. De ello son conscientes los fundadores y propietarios de la docena de empresas emergentes ('startup' en inglés) que participan en el Investors' Day 2025, un evento en el que tratan de convencer a cerca de 300 inversores de que su proyecto es el mejor para apostar por él e invertir cientos de miles de euros. Y todo en cinco minutos de exposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas
  10. 10 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De la locución de anuncios a la gestión de 'influencers': el sector 'startup' se reúne en Valencia en busca de inversores

De la locución de anuncios a la gestión de &#039;influencers&#039;: el sector &#039;startup&#039; se reúne en Valencia en busca de inversores