De la locución de anuncios a la gestión de 'influencers': el sector 'startup' se reúne en Valencia en busca de inversores

La oratoria y la capacidad de síntesis son dos de las cualidades que más cotizan en la mañana de este martes en la Marina de ... Empresas de Valencia. Saber explicarse y saber resumir, dos esenciales para captar la atención del público. De ello son conscientes los fundadores y propietarios de la docena de empresas emergentes ('startup' en inglés) que participan en el Investors' Day 2025, un evento en el que tratan de convencer a cerca de 300 inversores de que su proyecto es el mejor para apostar por él e invertir cientos de miles de euros. Y todo en cinco minutos de exposición.

Guillermo Lobón y Pablo Giménez son dos de los candidatos que han venido a presentar su empresa, cuyo nombre llevan impreso en la camiseta. Voicefinder, «el Tinder de las voces», es la idea que crearon estos dos jóvenes de Zaragoza hace más de tres años y mediante la cual ponen en contacto a profesionales de la voz con empresas o entidades que quieren hacer campañas publicitarias. Un proceso automatizado a través de una aplicación que van a vender como «rentable, validado y con proveedores conocidos» para convencer a los inversores. El objetivo es conseguir «unos 250.000 euros», explican, así que la locuacidad con la que expliquen el proyecto será clave.

También la consejera delegada de Zexel, Clara Herrera, repasa las claves de su discurso minutos antes de salir al escenario. Su empresa busca automatizar los procesos administrativos y financieros de las campañas en las que participan creadores de contenido o 'influencers', con el objetivo de facilitarles el cobro de los trabajos realizados. «Los clientes con los que trabajamos suelen ser gente que está empezando en este mundo. Actuamos de puente entre ellos y las empresas que buscan contratarles», agrega Herrera.

En su caso, cuenta que lleva cerca de un mes preparando la breve presentación (que en el argot empresarial se conoce como 'pitch') y que lo ha repetido «más de 30 veces» para evitar entrar en pánico escénico. Para Herrera, cuya empresa cuenta con 15 trabajadores y empezó a funcionar en 2021, este es el segundo año en el que participa en el Investors' Day. El primero consiguió recabar 840.000 euros y este año, según cuenta, ha venido a hacer conexiones con inversores, más que a conseguir una cifra concreta.

Precisamente esa es otra de las funciones de este evento, que ambos lados del negocio, la empresa y los inversores, se pongan cara y encuentren un espacio para conocerse. De hecho, aunque únicamente disponen de cinco minutos encima del escenario, el evento ha reservado dos horas, de 16 a 18, para que realicen reuniones privadas y concreten acuerdos inversores. Estos contactos se conciertan directamente en persona o mediante una aplicación creada por los organizadores en la que están disponibles los perfiles de cada emprendedor.

Más allá de las dos empresas emergentes mencionadas, el resto del elenco lo componen Biotasmart, Foodlus, Innporting, EternaDX, Nidus, Motoreto, Dost, Aurora, Flipflow y Ongres. Todas ellas tienen en común que han pasado por la aceleradora Lanzadera, un proyecto de apoyo a líderes emprendedores, y que han recibido financiación de Angels, la sociedad de inversión de Marina de Empresas. Desde su inicio en 2015, esta plataforma ha otorgado 40 millones de euros a empresas emergentes y cuenta con 70 empresas participadas en cartera, según cuenta el director general de Angels, Pepe Peris.

«Buscamos que el fundador posea un liderazgo muy claro y que tenga el foco puesto en la misión. Si la idea nos convence, invertimos una cantidad de entre 100.000 euros y 300.000 para tomar una parte minoritaria del capital y así acompañarle durante unos años en el crecimiento», detalla Peris, y amplía que el objetivo de cara a 2027 es alcanzar los 50 millones de euros de inversión y las 100 empresas participadas.

Antes de saltar al escenario, la tensión y los nervios se palpan entre los emprendedores. Aunque nadie mejor que ellos conoce la empresa y saber cómo venderla, estar delante de 300 inversores en busca de sus miles de euros es otra historia. Habrá que esperar hasta dentro de un tiempo para comprobar si consiguen cambiar el adjetivo de su empresa de 'emergente' por el de 'consolidada'.