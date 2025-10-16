El boom de las startups tecnológicas valencianas: ya generan 21.000 empleos

Emprendimiento y Comunitat continúan caminando de la mano. El crecimiento del ecosistema tecnológico valenciano en los últimos años es imparable y no se detiene. ... Muestra de ello son las 234 nuevas startups que han nacido bajo el abrigo de proyectos como Startup Valencia o Fundación LAB o los más de 160 millones en inversiones que han captado las compañías de reciente creación valencianas en lo que va de año, según los datos del Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana.

En concreto, el sector tecnológico valenciano ha crecido un 11,3% y ha alcanzado las 1.689 startups, lo que, según Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, refleja la apuesta generalizada por crear «un entorno competitivo, internacional y con un fuerte compromiso social y medioambiental», señala. De la mano de la Inteligencia Artificial, que vuelve a repetir como la tecnología con mayor presencia entre las satrtups, la Comunitat se hace un territorio cada vez más tecnológico.

La analítica del sector, que cuenta con la colaboración de la Generalitat, así como de la Fundación LAB y el IVIE, muestra que el crecimiento no solo ha sido en número de empresas, sino también en cifras de trabajadores. En concreto, el sector tecnológico valenciano ya emplea a más de 21.000 personas, después de que seis de cada díez compañías hayan aumentado su equipo respecto al año pasado.

Respecto a los campos de desarrollo, la Tecnología de la Información y Comunicación lidera el ranking de creación de nuevas startups, con un crecimiento de más del 225%. En segunda posición, destaca la IA, con un incremento del 89,35%. Por sectores, el número de startups dedicadas a Empresas y Negocios ha aumentado en más de un 66%, seguido de un crecimiento de casi el 50% en el sector Legaltech y un 42,41% para Cleantech, Energía y Sostenibilidad.

El sector del software sigue acumulando el mayor número de startups, con un 14,14%; seguido por Empresas y Negocios con un 10,38% y Cleantech, Energía y Sostenibilidad en el que operan el 7,18% de las emergentes.

En lo que a captación de inversiones se refiere, las startups de la Comunitat han captado más de 160 millones de euros en 2025. El 71% de las startups han recibido fondos, lo que representa un incremento del 66% en comparación con 2024.

El crecimiento del ecosistema startup valenciano obedece a diversos factores, aunque los expertos destacan que la atracción y retención de talento de las distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, que están presentes en el territorio favorecen en gran medida a ello. Para la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana, Ester Olivas, los resultados del Observatorio «ratifican una senda de crecimiento que seguirá consolidándose en los próximos años».

Y es que más de la mitad de los proyectos nacidos en la Comunitat, de los que cerca del 90% se crean en Valencia, ya tienen un alcance de mercado internacional, posicionando a la región en las listas de referencia a nivel continental.