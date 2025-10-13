Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Paellas elaboradas por Tu Arrocero. LP.

La 'startup' que reparte paellas por Valencia abrirá un nuevo local en el centro

Tu Arrocero continúa su expansión y reparte más de 13.000 arroces en lo que va de año

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Arroces tradicionales como la paella valenciana de pollo y conejo o arroz del 'senyoret'. Otros más innovadores como la de pato y setas o la ... de secreto, brócoli y ajos tiernos. También arroz al horno o fideuá. Así hasta completar una lista de 10 variedades de paellas. Esta es la carta de presentación de la empresa emergente ('startup', en inglés) Tu Arrocero, cuya misión principal es llevar el plato por excelencia de la cocina valenciana directamente de los fogones a la mesa de casa y que ahora está ampliando su negocio al reparto en tienda física. De hecho, próximamente abrirá un nuevo local en la calle Doctor Romagosa, en pleno centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  7. 7 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  8. 8

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La 'startup' que reparte paellas por Valencia abrirá un nuevo local en el centro

La &#039;startup&#039; que reparte paellas por Valencia abrirá un nuevo local en el centro