La 'startup' que reparte paellas por Valencia abrirá un nuevo local en el centro

Arroces tradicionales como la paella valenciana de pollo y conejo o arroz del 'senyoret'. Otros más innovadores como la de pato y setas o la ... de secreto, brócoli y ajos tiernos. También arroz al horno o fideuá. Así hasta completar una lista de 10 variedades de paellas. Esta es la carta de presentación de la empresa emergente ('startup', en inglés) Tu Arrocero, cuya misión principal es llevar el plato por excelencia de la cocina valenciana directamente de los fogones a la mesa de casa y que ahora está ampliando su negocio al reparto en tienda física. De hecho, próximamente abrirá un nuevo local en la calle Doctor Romagosa, en pleno centro.

Aunque en su fundación, a principios de 2020, el negocio de Tu Arrocero se basaba en el reparto de paellas a domicilio mediante empresas subcontratadas, la llegada del actual consejero delegado, Alvaro Portolés, provocó un viraje hacia una producción propia y una ampliación del negocio con tiendas físicas repartidas por la ciudad. Actualmente ya hay dos, a la que se sumará la del centro, y el proyecto es seguir creciendo en este sentido. «El objetivo es abrir una en cada barrio. Todavía no sabemos si funcionan mejor en lugares más premium o en otros más escondidos, es una de las incógnitas, pero el camino es ese», resume Portolés.

A pesar de poner el foco en esta vía, la de la tienda física, las cifras muestran como el reparto a domicilio sigue siendo el que más beneficios les genera. De este modo, ocupa el 64% de las ganancias, mientras que la venta presencial se limita al 23%. El resto se obtiene mediante la venta del producto gastronómico a otras empresas para que lo comercialicen.

Otra de las ampliaciones que tienen en mente es la de sus cocinas. A las dos actuales, ubicadas en las calles Juan Llorens y República Argentina, se sumará una tercera base logística en una nave de la Ciutat Fallera.

La empresa no ha dejado de crecer desde que empezó a distribuir las primeras paellas en 2020. Así lo confirman las cifras: mientras que en los primeros nueve meses del año de 2024 se repartieron a domicilio 5.500 paellas, en el mismo periodo de 2025 la cifra ha ascendido hasta las 13.000.

Nuevas paellas

Con una plantilla de paellas ya consolidada y con un negocio que funciona, Tu Arrocero se ha propuesto innovar mediante platos con ingredientes más atrevidos. Así, según explica su consejero delegado, cada mes lanzarán una paella nueva y, si funciona y se vende, se quedará en el equipo hasta final de temporada. La de este mes de octubre es la de secreto, brócoli y ajos tiernos y, en los próximos meses, se espera que debuten la de arroz de pollo, judía y calabaza, y la de arroz de costilla, berenjena y setas.

En Tu arrocero combinan la tradición arrocera con la tecnología y la logística. Con respecto al reparto a domicilio, cada arroz se cocina al momento y se entrega en su punto en la franja horaria escogida por el cliente. «Estamos ofreciendo experiencias que normalmente se viven en restaurantes, pero sin salir de casa», ha añadido Portolés.

Los precios varían en función de para cuántas personas es la paella. Así, un arroz negro para tres sale a 18 euros por cabeza, mientras que si es para 10 personas, a 9,6 euros. El consejero delegado de la empresa explica que esperan cerrar el año con una facturación mínima de 1,2 millones de euros. Aunque, si siguen el ritmo actual, podrían superar los 1,5 millones.