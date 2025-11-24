Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la ganadora Paula Sánchez junto con Hortensia Roig, Marta Nogueras, las finalistas y el jurado LP

Paula Sánchez (Cocircular): «No cumplo el prototipo del emprendedor de éxito… y precisamente por eso estoy aquí»

La CEO de la gestora de residuos gana el Premio Mujer Emprendedora 2025 de Lanzadera por su innovador software de trazabilidad que transforma la gestión de residuos empresariales

Chema Bermell

Chema Bermell

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

A Paula Sánchez le advirtieron que no encajaba en el canon del «emprendedor triunfador». No es veinteañera, no estudió en el MIT, no viene de ... una familia con contactos ni de una fortuna heredada. Es madre de dos adolescentes, ha vivido un crash inmobiliario, ha arriesgado todos sus ahorros en un proyecto que no llegó al break even y ha tenido que volver a empezar más de una vez.

