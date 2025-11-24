Valencia será el epicentro en España de la Semana Europea de la Robótica

Valencia volverá a mirar al futuro los próximos 25 y 26 de noviembre. El complejo de innovación Las Naves–La Harinera se transformará durante dos ... días en la «casa común» de la robótica en España, en palabras de Raquel Ibáñez, CEO y fundadora de Escuela de Ciencia y coorganizadora de la Jornada HispaRob, evento central en España de la Semana Europea de la Robótica (ERW 2025).

No será un congreso al uso reservado a ingenieros y especialistas. Será, más bien, un gran laboratorio abierto donde empresas, universidades, administraciones, profesorado, estudiantes y familias podrán ver —y tocar— cómo la robótica y la inteligencia artificial están ya cambiando la forma en que vivimos, aprendemos, nos cuidamos o respondemos ante una emergencia.

«Durante dos días, Valencia Innovation Capital se convierte en la casa común de la robótica en España», resume Ibáñez. «Es un punto de encuentro donde se mezclan empresas, universidades, administraciones, profesorado, estudiantes y familias».

De las emergencias a las aulas

El lema de esta edición, «Arte, ciencia y robótica: la tecnología al servicio de las personas», no es un simple eslogan. Se materializa en un programa que conecta algunos de los grandes retos de nuestro tiempo con soluciones concretas basadas en robótica e inteligencia artificial.

Ibáñez destaca especialmente una de las mesas del martes 25: «Robótica y emergencias: de la teoría a la práctica» (18.15–19.00). En ella participarán, entre otros, José Luis Diego, jefe de Innovación de la Policía Local de Valencia, y Alfonso García Cerezo, de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga, junto al asesor en defensa y seguridad Fernando Fernández Aguirre.

La conversación no será académica: partirá de experiencias reales, como los episodios de lluvias torrenciales y la DANA de 2024, que obligaron a repensar protocolos de actuación y herramientas disponibles. La Policía Local de Valencia está probando drones autónomos con inteligencia artificial para mejorar la respuesta ante inundaciones y desastres naturales, simulando escenarios en barrios como La Torre.

«Cuando juntas a gente que ha estado literalmente gestionando crisis de este tipo con expertos en robótica y sistemas autónomos, el lema de 'la tecnología al servicio de las personas' deja de ser una frase bonita», subraya Ibáñez. «Se convierte en algo muy concreto: menos riesgo para los equipos de emergencias y una respuesta más rápida cuando de verdad hay vidas en juego».

El miércoles 26, la idea de la tecnología al servicio de la gente se trasladará a otro terreno clave: la salud. La mesa «La tecnología al servicio de la salud de las personas» (10.30–11.15) reunirá a Johan Kildal (TEKNIKER), Santiago Martínez de la Casa (Universidad Carlos III), David Moreno (Rockbotic y Fundación STEM con ZOE) y Fernando Fernández Rebollo (Inrobics). Sobre la mesa, desde la rehabilitación robótica hasta la robótica asistencial o la telemedicina con dispositivos inteligentes.

Un hub en auge

La elección de Valencia como sede de la jornada central de la Semana Europea de la Robótica no es casual. La Comunitat Valenciana se ha consolidado en los últimos años como uno de los hubs tecnológicos más potentes de España, con cerca de 1.700 startups y la inteligencia artificial entre sus áreas estrella.

«Que la Semana Europea de la Robótica se celebre por primera vez en Valencia es, en ese contexto, un mensaje bastante claro: estamos en el mapa», apunta Ibáñez. «Nos permite enseñar qué se está haciendo aquí, conectar a nuestras empresas y universidades con los grandes actores del sector y, sobre todo, lanzar hacia fuera una idea muy sencilla: si quieres trabajar o emprender en robótica e inteligencia artificial aplicada a ciudad, salud o educación, Valencia es tu sitio».

El programa refleja esa ambición. El martes 25 se inaugurará la jornada a las 17.30 con una bienvenida institucional a cargo de Jorgina Díaz, presidenta de HispaRob; Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia; y José Vicente López Company, director del CEFIRE Valencia.

La tarde se completará con la mesa sobre emergencias y, a las 19.15, la mesa «Arte y tecnología», que mostrará el cruce entre creatividad, ciencia y sistemas autónomos con perfiles como Helena Ortiz Gil (Opentop Hub), Nuria Lloret (IDF-UPV), Gilles Martin (SONO-LAB, Valencia Innovation Capital), Johan Kildal (TEKNIKER), Cristina de Propios (arte e inteligencia artificial) y Daniel Sáez Domingo (ITI). La jornada del martes concluirá con un cóctel de honor patrocinado por Orange Empresas.

En paralelo, durante los dos días, habrá stands de patrocinadores y una feria educativa STEAM con demostraciones para colegios y familias, un auténtico corazón divulgativo del evento.

Una feria para hacer, no solo para mirar

Lejos de la imagen fría de los laboratorios, la parte más divulgativa de la Jornada HispaRob se ha diseñado «literalmente como una feria abierta a toda la familia», explica Ibáñez. No hace falta saber programar ni entender de electrónica para disfrutarla.

«La idea es que puedas venir, sin necesidad de saber nada de robótica, y ponerte manos a la obra haciendo talleres prácticos en los distintos stands de los expositores: probar robots, programar por bloques, montar pequeños prototipos», detalla. «Venir a mirar está bien, pero venir a hacer es mucho mejor».

El miércoles 26, tras la bienvenida institucional (9.00 horas) y la conferencia inaugural de Patricia Heredia Gil —ingeniera, emprendedora y cofundadora de ValPat STEAM y MiniVinci—, la feria se llenará de talleres:

Gymkana PechaKucha con talleres simultáneos a cargo de entidades del Grupo de Robótica Educativa de HispaRob.

Sesiones de talleres prácticos de 13.15 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, con diferentes turnos según nivel educativo.

Para el profesorado, la cita funciona como un laboratorio de innovación educativa en vivo: pueden ver qué materiales funcionan en el aula, qué metodologías engancharon al alumnado y cómo integrar proyectos tecnológicos en el currículo sin necesidad de convertirse en «héroes solitarios».

La robótica entra en clase

Ibáñez insiste en matizar una idea extendida: la de que la robótica es algo «extraescolar» o marginal. «En la Comunitat Valenciana ya hay robótica en los coles, aunque muchas veces no se llame así», recuerda. Materias como Tecnología y Digitalización en la ESO trabajan con electrónica, sensores o programación por bloques; en la práctica, robótica aplicada al aula.

A esto se suman proyectos como Up! Steam, donde miles de alumnos diseñan prototipos y soluciones tecnológicas dentro del horario lectivo. «Para mí, la robótica debería ser una herramienta diaria», afirma. ¿Qué falta para que eso ocurra de forma generalizada? Ibáñez lo reduce a tres condiciones muy concretas:

1. Tiempo estable en horario para proyectos tecnológicos desde Primaria.

2. Docentes formados y acompañados, no profesores aislados que se las apañan solos.

3. Recursos accesibles en el aula, materiales replicables y asumibles por todo tipo de centros.

«Precisamente en estas jornadas se verán stands de empresas de robótica y electrónica educativa mostrando materiales y formación que los centros pueden integrar directamente en su currículo», explica. «Ahí es donde la robótica deja de ser 'extraescolar' y pasa a ser parte normal de cómo aprendemos ciencia y tecnología».

La mesa «Gamificación y entornos virtuales en el aula» (12.15–13.00) y el debate de la tarde «Uso de la tecnología en las aulas: ¿regulación o prohibición?» (16.00) abordarán de lleno estas cuestiones, con representantes de empresas educativas, universidad, CEFIRE e INTEF.

Robótica, empleo y vocaciones

Más allá de la dimensión educativa, la Jornada HispaRob mira de frente a otra realidad: la robótica como sector económico en expansión y fuente de empleos cualificados.

«Si miramos datos, está bastante claro hacia dónde va esto: España necesita perfiles tecnológicos y, sin embargo, solo alrededor del 20 % de los titulados se gradúa en carreras STEM, cuando son precisamente los perfiles más demandados por las empresas a nivel internacional», advierte Ibáñez.

Ese desajuste se siente especialmente en áreas como:

- Automatización industrial y logística: robótica en fábricas, almacenes inteligentes, inspección de infraestructuras.

- Salud y cuidados: rehabilitación robótica, robótica asistencial, telemedicina con dispositivos inteligentes.

- Seguridad y emergencias: drones y sistemas autónomos para catástrofes.

- Edtech y robótica educativa, un mercado global ya multimillonario que demanda desde ingenieros hasta creadores de contenidos y experiencias.

«¿Quién van a buscar las empresas?», se pregunta Ibáñez. La respuesta va mucho más allá del tópico del ingeniero «puro»: especialistas en IA y visión artificial aplicada a robots, técnicos de mecatrónica y mantenimiento avanzado, desarrolladores de software embebido, pero también docentes y divulgadores con base STEM que sepan llevar esta tecnología al aula.

«El gran reto país es que, con la demanda creciendo, seguimos teniendo pocas vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre chicas», alerta. «Y eso es algo que desde iniciativas como esta jornada queremos ayudar a cambiar».

Escuela de Ciencia

Para Escuela de Ciencia, coorganizadora de la Jornada HispaRob, esta cita en Valencia tiene también un componente simbólico. «Es casi cerrar un círculo», reconoce Ibáñez. Después de años entrando en aulas de la Comunitat con talleres de robótica educativa, proyectos europeos y actividades de divulgación, poder traer a Valencia la jornada central de la Semana Europea de la Robótica les permite dar «escaparate» a todo ese trabajo invisible que hacen docentes y alumnos durante el curso.

«No es solo poner nuestro logo en el cartel», recalca. «Estamos en la trinchera, diseñando la parte familiar, acompañando a los centros que vienen con sus proyectos y ayudando a que lo que pase esos días tenga continuidad luego en los colegios».

La misión de Escuela de Ciencia es clara: que cualquier niño o niña, vaya al colegio que vaya y venga del barrio que venga, tenga acceso real a ciencia y tecnología. Eso implica actividades replicables en el aula, materiales que no sean solo «para centros con muchos recursos» y, muy especialmente, referentes diversos, con mujeres al frente, para romper estereotipos. «La robótica no debe ser un lujo ni algo 'para genios'», defiende Ibáñez, «sino una herramienta educativa al alcance de todos».

Un mensaje para las familias y, sobre todo, para las chicas

La robótica se percibe a menudo como algo lejano, reservado a perfiles altamente técnicos. La Jornada HispaRob quiere combatir esa idea desde la raíz. «Les diría algo muy sencillo: no hace falta 'ser de ciencias' ni sacar dieces en mates para entrar en la robótica», lanza Ibáñez como mensaje a familias, profesorado y estudiantes. «Hace falta curiosidad y ganas de resolver problemas reales».

A las niñas y jóvenes de Valencia, su mensaje es todavía más directo: «La tecnología no es un club privado al que 'ellas' entran de invitadas, este también es vuestro sitio. Venid, probad, equivocaos, preguntad. Y si algo no os encaja, cambiadlo. La robótica no va de parecerse a un robot, va de usar los robots para cambiar el mundo».

Los próximos 25 y 26 de noviembre, en Las Naves–La Harinera, Valencia tendrá la oportunidad de comprobarlo de primera mano: talleres, mesas redondas, demostraciones y debates dibujarán una fotografía precisa de hacia dónde va la robótica y qué papel puede jugar la ciudad en ese mapa. Un futuro que ya no se escribe solo en laboratorios, sino también en colegios, centros cívicos y hogares.

Y en esa historia, la capital valenciana aspira a ocupar un lugar destacado: convertirse, al menos durante dos días, en el epicentro nacional de la robótica… y, a partir de ahí, en uno de sus referentes permanentes.