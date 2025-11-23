Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Homenaje a centenarios de Valencia en el Ayuntamiento. Adolfo Benetó

«No es un adiós, sino hasta luego»: la Cátedra de Envejecimiento Activo se resigna a perder la subvención del Ayuntamiento de Valencia

Fin a un proyecto que ha acompañado a 1.100 personas mayores en Valencia, tejiendo una red de apoyo vital contra la soledad y el sedentarismo

Chema Bermell

Chema Bermell

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido no renovar, a partir del 1 de enero de 2026, la subvención a la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo ... y Participativo (CESAP) de la Universitat de València. Son 30.000 euros anuales que han permitido, desde 2017, sostener programas de ejercicio, memoria, soledad no deseada y acompañamiento tras el cáncer en los centros municipales de personas mayores de la ciudad y sus pedanías. «Es una tristeza, pero es un 'hasta luego'», resume su director, el catedrático de la Universitat de València, Omar Cauli. La Cátedra nació como un convenio entre la Universitat y el Ayuntamiento el 27 de marzo de 2017, con una filosofía muy clara: enseñar a la ciudadanía a cuidarse y a prepararse para envejecer mejor, con seguridad y dignidad. En una ciudad donde viven más de 200.000 valencianos y valencianas mayores de 60 años, muchos de ellos con necesidades de salud, ocio y apoyo emocional, la CESAP se convirtió en una especie de «laboratorio» de envejecimiento sostenible, con una fuerte vocación de barrio.

