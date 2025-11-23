«No es un adiós, sino hasta luego»: la Cátedra de Envejecimiento Activo se resigna a perder la subvención del Ayuntamiento de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido no renovar, a partir del 1 de enero de 2026, la subvención a la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo ... y Participativo (CESAP) de la Universitat de València. Son 30.000 euros anuales que han permitido, desde 2017, sostener programas de ejercicio, memoria, soledad no deseada y acompañamiento tras el cáncer en los centros municipales de personas mayores de la ciudad y sus pedanías. «Es una tristeza, pero es un 'hasta luego'», resume su director, el catedrático de la Universitat de València, Omar Cauli. La Cátedra nació como un convenio entre la Universitat y el Ayuntamiento el 27 de marzo de 2017, con una filosofía muy clara: enseñar a la ciudadanía a cuidarse y a prepararse para envejecer mejor, con seguridad y dignidad. En una ciudad donde viven más de 200.000 valencianos y valencianas mayores de 60 años, muchos de ellos con necesidades de salud, ocio y apoyo emocional, la CESAP se convirtió en una especie de «laboratorio» de envejecimiento sostenible, con una fuerte vocación de barrio.

Durante estos años, el equipo de Cauli ha proporcionado asesoramiento técnico al consistorio y ha orientado sus programas de mayores. Farmacéuticas, psicólogas, entrenadores personales y otros perfiles profesionales han sido formados por la Cátedra para desarrollar talleres de memoria, consejos dietéticos o ejercicio físico adaptado. «Nos volcamos especialmente en las pedanías y en los barrios con más necesidades», explica el director. El primer convenio fue de tres años. Tras comprobar los resultados —medidos en encuestas de satisfacción, participación y publicaciones científicas— se renovó por cuatro años más. Ese segundo periodo concluye el 31 de diciembre de 2025 y es ahí donde el Ayuntamiento ha decidido no continuar, según apuntan desde la Cátedra. La noticia, relata Cauli, ha llegado casi a la vez que una nota institucional que anunciaba nuevos convenios con otras entidades para desarrollar programas muy similares a los que impulsaba la Cátedra.

La concejala de Personas Mayores, Marta Torrado, ha anunciado que el Ayuntamiento está ultimando y reforzando convenios de colaboración con entidades como la Fundación Amics de la Gent Major, la Orden de San Juan de Dios, el Colegio Sagrado Corazón–HH. Maristas y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). A través de estos acuerdos se impulsarán proyectos de acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada, iniciativas intergeneracionales y programas de promoción de la salud y apoyo emocional a mayores que han superado procesos oncológicos. En la práctica, subraya Cauli, son las mismas líneas de trabajo que la Cátedra venía desarrollando con el Ayuntamiento desde hace casi ocho años. Preguntada por este diairo, Torrado no ha dado más declaraciones sobre los motivos tras el fin del acuerdo con la cátedra de la UV ni sobre los nuevos convenios, señalando que próximamente el consistorio dará más información sobre los mismos.

El impacto del recorte no es menor. La subvención municipal se destina sobre todo a contratar a dos técnicas a media jornada, que este año han llevado el taller de estimulación cognitiva en este 2025 —el histórico «taller de memoria», rebautizado como «ejercicios para la mente»— a 45 de los 51 centros municipales de mayores de València y sus pedanías. Los seis centros municipales estaban programados para enero 2026 ya que por disponibilidad de espacios y horarios noese han podido hacer antes «Lo hemos hecho todo con la cabeza alta, cumpliendo lo que se nos pedía y convencidos de que era necesario», sostiene el director. Cauli no esconde su malestar, sobre todo por las formas. Lamenta haberse enterado del fin del convenio sin una planificación que permitiera gestionar con tiempo el futuro de las trabajadoras contratadas, y sin un reconocimiento explícito a la labor realizada en estos años. «Con todas las necesidades que hay en la ciudad, cuesta entender que se quite algo que funciona. Si no puedes mantener los 30.000 euros, siempre se podría haber reducido o buscado una fórmula simbólica que no dejara en el aire a todo el proyecto», reflexiona.

El futuro inmediato de la Cátedra pasa por combinar la labor voluntaria —«seguiremos haciendo lo que podamos, aunque sea con menos recursos», promete— con la búsqueda de financiación privada. El equipo está buscando entidades que podrían patrocinar la Cátedra y abrir nuevas líneas de trabajo por y para las personas mayores, especialmente en torno a la soledad no deseada. De prosperar estos planes, la Cátedra mantendría su vínculo con la Universitat de València, pero dejaría de trabajar específicamente en los centros municipales de mayores de València, donde el Ayuntamiento ya ha mostrado su intención de apostar por otros socios.

La frase «De lo social no hay que quitar nada, hay que potenciarlo» Omar Cauli Responsable de la cátedra

La huella de la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo Desde su creación, la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo ha acompañado directamente a 1.100 personas mayores de València a través de sus programas entre los que destacan: Envejecimiento Activo después del Cáncer, Soledad No Deseada y 'Ejercicios para la Mente' (estimulación cognitiva). El primero, en colaboración con el Servicio de Oncología Médica del Hospital Doctor Peset, ofrecía grupos de tres meses para personas mayores que han pasado por un cáncer, combinando ejercicio, educación para la salud y apoyo emocional, especialmente en los centros de mayores de Patraix y Fuente de San Luis. El programa de Soledad No Deseada, también con una duración de tres meses por grupo, se ha desarrollado junto a la Fundación Amics de la Gent Major, la Asociación Teléfono de la Esperanza y, en el Rincón de Ademúz, con la Fundación Colisée España.

El tercer pilar, 'Ejercicios para la Mente', consiste en programas de dos meses de estimulación cognitiva que se han impartido en casi todos los centros municipales de personas mayores de Valencia, convirtiéndose en una de las intervenciones con mayor alcance territorial. La Cátedra ha priorizado de forma explícita los barrios y zonas más desfavorecidas, llevando sus iniciativas de memoria, apoyo tras el cáncer y lucha contra la soledad a lugares como Orriols, Salvador Allende, Viveros, Fuensanta, Monteolivete y Marxalenes. Su huella es la de un trabajo continuado, de proximidad y con red comunitaria, difícil de sustituir solo con actividades puntuales o convenios dispersos.

Mientras el consistorio defiende que la nueva red de convenios con entidades sociales permitirá mantener —e incluso ampliar— la oferta de programas para las personas mayores, la decisión de dejar caer la Cátedra de Envejecimiento Activo plantea un debate de fondo sobre el papel de la universidad en las políticas públicas de mayores. Para Cauli, la clave es clara: «De lo social no hay que quitar nada, hay que potenciarlo». En una ciudad que envejece y donde la soledad se ha convertido en una de las grandes epidemias silenciosas, el cierre de una experiencia pionera como la CESAP deja, como mínimo, una pregunta abierta: quién y cómo ocupará ahora ese espacio de acompañamiento, ciencia y cercanía que durante casi ocho años ha tejido la Cátedra con las personas mayores de Valencia.