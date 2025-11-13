Cinco startups valencianas, entre las 16 finalistas a la más innovadora en los Premios AxTodas 2025

El talento femenino valenciano volverá a estar en el centro del ecosistema emprendedor con las cinco startups de la Comunitat que han sido seleccionadas ... entre las 16 finalistas de los Premios AxTodas 2025. Estos galardones, que reconocen los proyectos liderados por mujeres más innovadores del país, se entregarán durante el congreso AxTodas by Womenalia, que este año celebra su quinta edición en Valencia Innovation Capital–La Harinera del 19 al 21 de noviembre.

Entre las candidatas destaca la diversidad de propuestas: desde la inteligencia artificial a la cosmética sostenible, pasando por la educación espacial o la economía circular.

Las finalistas valencianas son Armonia Tech Solutions, especializada en IA aplicada a procesos empresariales; Real Cosmetic, marca de cosmética de alta gama a precio accesible; Science Fantasy, creadora de Space Camp Valencia, una escuela para futuros astronautas; Vesta-Z, plataforma que digitaliza la compraventa de repuestos de maquinaria pesada con un equipo íntegramente femenino, y CoCircular Sustainable Solutions, que impulsa la trazabilidad digital en la gestión circular de residuos.

El listado lo completan once startups de otras comunidades, entre ellas la alicantina Ingode Padel Courts, fabricante de pistas de pádel; la catalana Madequa Health, centrada en salud femenina durante la menopausia; y proyectos de Madrid, Segovia, Toledo, Sevilla, Euskadi y Cantabria. Todas ellas optan a un premio valorado en 10.000 euros en formación, mentorías y recursos para acelerar sus negocios, con el objetivo de reducir la brecha de género en el emprendimiento.

La elección de Valencia como sede del congreso consolida a la ciudad como uno de los polos nacionales de emprendimiento femenino y tecnológico. El evento reunirá a más de 1.500 personas en torno a ponencias, talleres y sesiones de networking sobre innovación, sostenibilidad, inteligencia artificial y bienestar emocional en el ámbito empresarial.

Entre los ponentes figuran nombres destacados del panorama emprendedor y tecnológico como Sara Werner (Cocunat), Carlota Pi (Holaluz), Elena Gómez del Pozuelo (Womenalia), Juanjo Azcárate (CCC) o Cristina Carrascosa, experta en activos digitales reconocida por Forbes entre las 35 mujeres líderes del sector tecnológico.

Red de apoyo local e institucional

El congreso cuenta con la colaboración de entidades como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), el CEEI Valencia, la Fundación Mujeres al Timón, Startup Valencia o AMEP, además del respaldo institucional de la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, València Innovation Capital y Visit València.

Los Premios AxTodas —organizados por la red profesional Womenalia— buscan «visibilizar el liderazgo femenino como motor económico y social», y llegan a Valencia en un momento en que el emprendimiento con sello local y el talento femenino comparten, más que nunca, un mismo espacio.