De hacerse un batido casero para ahorrar tiempo a facturar 300.000 euros

En el mundo de la consultoría, las horas se estiran como la propia jornada y la comida se convierte en un lujo que rara vez ... se saborea. Y precisamente en esa hora perdida entre correos, presentaciones y reuniones, fue cuando a Andrés Gómez de Olea y Alfonso Cubillo se les ocurrió una idea que acabaría cambiando su vida: convertir un batido casero en una comida completa. Lo que empezó como una mezcla improvisada de proteínas y superalimentos para ganar tiempo terminó culminando en Fonan, una startup de nutrición que hoy factura 300.000 euros anuales y crece alojada en la sede de Lanzadera, en la Marina de Valencia.

Y es que ambos amigos, que trabajaban en un mismo gremio con jornadas maratonianas, también compartían costumbre y afición: aprovechar la pausa de mediodía para entrenar. «En vez de comer, nos hacíamos un batido que sustituía esa comida o el desayuno», recuerda Andrés. «Nos funcionaba tan bien que amigos y conocidos empezaron a pedírnoslo hasta que, incluso, llegamos a vendérselo a varios».

La idea prendió rápido y para comprobar si de verdad tenía recorrido, lanzaron una preventa sujeta a éxito: si en un mes alcanzaban 10.000 euros en ventas, producirían; si no, devolverían el dinero. «Vendimos los 10.000 euros en 24 horas. Ahí entendimos que el producto tenía sentido», explica.

Si bien, la decisión de emprender no fue inmediata. Ambos tenían buenos sueldos y estabilidad, así que optaron por una fórmula poco habitual. «Uno de los dos se dejaría el trabajo, y el otro compartiría su nómina con él», relata Andrés. «Mi socio Alfonso me cedía la mitad de su sueldo para que yo pudiera dedicarme a Fonan a tiempo completo. Fue un pacto de confianza: él me apoyaba económicamente y yo compartía la empresa con él. Cuando conseguimos pagarme una nómina, ajustamos el reparto de participaciones y seguimos adelante».

Casi cuatro años después, Fonan se sigue presentando como «un batido para sustituir un desayuno, comida o snack de forma saludable», la definición con la que Andrés se siente más identificado, porque no está dicha a la ligera: detrás del concepto hay ciencia. Sus recetas combinan proteína de arroz, guisante y leche, junto con una larga lista de superalimentos (espirulina, maca, jengibre o chía), extractos vegetales, probióticos, minerales y vitaminas.

El resultado son batidos de sabores —banana, chocolate, cookies, matcha, café o vainilla— que buscan ser completos, saciantes y equilibrados. «No es un batido proteico al uso», insiste Andrés. «Tiene más vitaminas, minerales y probióticos que cualquier otro. Está diseñado para sustituir una comida real».

Ampliar Imagen de Fonan sobre la información nutricional de su producto LP

Desde sus primeros meses de vida, la compañía ha mantenido un crecimiento constante. Aunque Lanzadera les acoge en su espacio, no pueden recibir inversión del programa. «No somos elegibles porque somos de alimentación», señala. Aun así, hace pocos meses y tras recuperarse del duro golpe que supuso la destrucción de todo su stock durante la dana de 2024, cerraron una ronda de inversión de más de 200.000 euros para ampliar su catálogo y reforzar su presencia en el mercado nacional. «Este año cerraremos con unos 300.000 euros de facturación», avanza su fundador, que prefiere avanzar paso a paso antes de internacionalizar.

Entre sus próximos lanzamientos destaca un producto específico para farmacias, orientado a dos públicos muy distintos: quienes quieren perder peso y las personas mayores que necesitan un extra de proteína. «Los primeros lo usan como sustitutivo de una comida; los segundos, como complemento a su dieta habitual», explica. «Es un producto funcional, pero también emocional, porque responde a necesidades reales».

Con un público actual diverso, los clientes más jóvenes suelen tomar Fonan para sustituir el desayuno; y los mayores de 40 años, como comida o cena. «No hay una regla exacta, pero se repite bastante», reconoce Andrés. «Al final, todos buscan lo mismo: comer mejor, sin complicaciones, y sin sentirse culpables».

Sin nacer de una gran estrategia de mercado, sino de una necesidad cotidiana, que es alimentarse bien cuando no hay tiempo para hacerlo, el éxito de Fonan encuentra su secreto en esa circunstancia. En una era donde el bienestar se mide por horas, la historia de Andrés y Alfonso tiene algo de símbolo generacional. Dos jóvenes que tuvieron que adaptar su manera de comer para crear la suya propia y que, contra todo pronóstico, hicieron de la prisa una receta de éxito.