Andrés Gómez de Olea, fundador de Fonan, con varios de sus productos LP

De hacerse un batido casero para ahorrar tiempo a facturar 300.000 euros

La startup valenciana Fonan crea desde 2022 «la mejor fórmula para sustituir un desayuno, comida o snack de manera saludable» y apuntala su crecimiento desde su base en Lanzadera

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

En el mundo de la consultoría, las horas se estiran como la propia jornada y la comida se convierte en un lujo que rara vez ... se saborea. Y precisamente en esa hora perdida entre correos, presentaciones y reuniones, fue cuando a Andrés Gómez de Olea y Alfonso Cubillo se les ocurrió una idea que acabaría cambiando su vida: convertir un batido casero en una comida completa. Lo que empezó como una mezcla improvisada de proteínas y superalimentos para ganar tiempo terminó culminando en Fonan, una startup de nutrición que hoy factura 300.000 euros anuales y crece alojada en la sede de Lanzadera, en la Marina de Valencia.

