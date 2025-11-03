Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La psicóloga clíni Elena Puig participará en el congreso de Womenalia que se celebrará en Valencia. LP

El mes del emprendimiento femenino en Valencia: mucha IA y el reto de seguir rompiendo barreras

El 19 de noviembre se celebra mundialmente el Dia de la Mujer Emprendedora

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

Valencia volverá a convertirse en el escenario elegido para la celebración de una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario dentro del ecosistema ... emprendedor. El 19 de noviembre de celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, por lo que puede decirse que noviembre es el mes del emprendimiento femenino. Un mes en el que la ciudad acogerá distintas actividades para abordar las principales precupaciones de las empresarias del mañana, entre las que destacan el uso de la Inteligencia Artificial, la salud mental y la búsqueda de una igualdad real.

