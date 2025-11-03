El mes del emprendimiento femenino en Valencia: mucha IA y el reto de seguir rompiendo barreras

Valencia volverá a convertirse en el escenario elegido para la celebración de una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario dentro del ecosistema ... emprendedor. El 19 de noviembre de celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, por lo que puede decirse que noviembre es el mes del emprendimiento femenino. Un mes en el que la ciudad acogerá distintas actividades para abordar las principales precupaciones de las empresarias del mañana, entre las que destacan el uso de la Inteligencia Artificial, la salud mental y la búsqueda de una igualdad real.

Y aunque las actividades para poner en valor la figura femenina dentro del sector emprendedor se irán sumando a medida que se aproxime la fecha clave del 19 de noviembre, Valencia ya sabe que será lugar de reunión para algunas de las líderes más importantes del país, que se darán cita en la 5ª edición del congreso AxTodas organizado por Womenalia. Esa será una de las citas clave del mes, ya que no solo contará con la presencia de diversas personalidades del emprendimiento, sino que también pondrá en valor la labor que se realiza desde las asociaciones empresariales valencianas para impulsar el emprendimiento entre las mujeres.

El evento, que cuenta con la colaboración de entidades como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Valencia, Fundación Mujeres al Timón, The Impact Project, Start Up Valencia, Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Comunidad Valenciana y Como una Cabra (Cabras en Red), además de un importante apoyo institucional, se celebrará entre los días 19 y 21 de noviembre.

Los dos hilos conductores del evento serán la inteligencia artificial y la salud mental, por lo que se repasarán las tendencias y aplicaciones de la IA, así como el impacto emocional que conlleva el emprendimiento entre el público femenino. Charlas, mesas redondas y reconocimientos para los mejores proyectos españoles liderados por mujeres para tratar de seguir buscando esa igualdad real, que será el tercer hilo conductor de la cita.

Figuras como Cristina Carrascosa, abogada experta en activos digitales, reconocida por Forbes como una de las 35 mujeres líderes en TECH, abordarán la parte técnica que este año estará ligada a la revolución de la IA; mientras que otras como la psicóloga clínica, Elena Puig, se encargarán de abordar la parte más humana, desgranando los retos a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras en términos de salud mental.

Además, la fundadora y CEO de Womenalia, María Gómez del Pozuelo, compartirá su historia en «También te va a pasar a ti». Por su parte, Carlota Pi, CEO y fundadora de Holaluz, hablará de «Crisis, miedo y decisiones: 10 aprendizajes que transformaron mi liderazgo». Y cerrará este bloque Diego Ballesteros, CEO y fundador de BEWE.io y presidente de Ancla.Life, con una charla tan potente como necesaria: «Burnout: el precio silencioso del éxito y del fracaso».

Una de las intervenciones más esperadas será la de Sara Werner, fundadora de Cocunat, quien ofrecerá una sesión exclusiva para finalistas de los premios y asistentes VIP la tarde del día 19. En ella, compartirá las decisiones estratégicas que le permitieron construir una marca de éxito, los errores que toda emprendedora debe evitar y las claves para escalar un negocio sin perder su esencia, en su inspiradora charla «De cero a millones: cómo construí mi marca sin manual de instrucciones».

Unas finalistas que tendrán la oportunidad de defender sus proyectos en el tradicional concurso de pitches que aloja el congreso, ante un jurado compuesto por destacadas figuras del mundo emprendedor que, además de evaluar la viabilidad de su idea, les darán un feedback cualificado con el que podrán afinar su enfoque y alcanzar su meta. Antes, gozarán de un exclusivo taller formativo de la mano de Lula Ballarino y María Escartín expertas en storytelling y presentaciones en público, con el que podrán perfeccionar su exposición final y ganar opciones de cara a alcanzar los premios AxTodas, valorados en 10.000 euros, así como disfrutar de planes de mentorías, y campañas de comunicación para la difusión de sus proyectos.