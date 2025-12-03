Las diez startups valencianas que apuntan a escalar en Europa: tecnología, sostenibilidad y modelos de negocio listos para crecer

Una decena de startups valencianas acaban de iniciar este martes su camino hacia la élite de la innovación europea. Son las seleccionadas para la ... octava edición de Scale Up, el programa europeo de aceleración empresarial que busca identificar compañías con tecnología sólida, enfoque sostenible y capacidad real de crecimiento.

El jurado de CEEI Valencia y el Ivace+i ha apostado por proyectos capaces de resolver desafíos concretos en industria, salud, movilidad, educación, agricultura y administración pública. Y lo hace con una propuesta clara: mentoring intensivo durante seis meses y un premio final de 15.000 euros para la que demuestre mayor potencial.

Las compañías elegidas —Bluease, Cerwall Solutions, Healz, Iczia Engineering, Mekreo Engineering, Venturest, Wizleep, X-Emoto y Yotelicito— dibujan una fotografía precisa del momento que vive el ecosistema valenciano: startups con tecnología propia, modelos de negocio escalables y soluciones que ya están encontrando mercado.

Muchas de ellas trabajan en ámbitos donde la innovación no es una declaración de intenciones, sino una necesidad. Es el caso de Healz, la plataforma B2B que promete detectar disfunciones metabólicas, hormonales o autoinmunes años antes de que deriven en enfermedades crónicas. Un salto adelante en medicina preventiva que ya opera con marcado CE europeo.

También destacan propuestas donde la digitalización y la sostenibilidad avanzan de la mano. Bluease permite a cualquier organizador planificar, ejecutar y certificar eventos sostenibles sin necesidad de expertos; Mekreo Engineering impulsa la transición industrial hacia materiales biodegradables y procesos circulares; Iczia Engineering aplica visión artificial e inteligencia artificial al campo para clasificar frutos con precisión quirúrgica.

En un terreno distinto, pero igual de estratégico, aparecen startups como Cerwall Solutions, que democratiza la ciberseguridad avanzada —con enfoque zero trust— para pymes, centros educativos y operadores de sectores regulados. O Venturest, que automatiza el proceso de innovación empresarial, conectando necesidades corporativas con tecnología validada y gestionando la ejecución con inteligencia artificial.

Soluciones creadas para escalar

El jurado también ha seleccionado compañías con productos de consumo altamente personalizados. Wizleep, por ejemplo, diseña colchones a medida mediante un configurador inteligente basado en medidas antropométricas. Su propuesta es simple: democratizar el descanso premium sin intermediarios.

En movilidad, X-Emoto apuesta por motos eléctricas off-road que combinan potencia, ausencia de emisiones y versatilidad urbana, acompañadas de un catálogo propio de upgrades y recambios.

Y en el ámbito administrativo, Yotelicito automatiza uno de los grandes quebraderos de cabeza de las pymes: participar en licitaciones públicas. Su plataforma SaaS detecta oportunidades, analiza pliegos, prepara ofertas y hace seguimiento de contratos.

Todas ellas comparten una característica: son soluciones pensadas para que su impacto se multiplique, no para quedarse en un nicho.

Mentoring, inversión y conexiones estratégicas

El programa Scale Up —coordinado por CEEI Valencia e Ivace+i dentro de la red europea Enterprise Europe Network–SEIMED— ha confirmado otro año más su ambición: llevar startups valencianas a la siguiente liga. El acompañamiento incluirá asesoramiento experto en estrategia, financiación, internacionalización, liderazgo, sostenibilidad, marketing o escalabilidad, además de sesiones con inversores y corporaciones.

«Se trata de facilitar el salto», reconoce Ramón Ferrandis, CEO de CEEI Valencia, quien destaca el acceso a inversión y la conexión con especialistas como los grandes valores diferenciales del programa. Por su parte, José Vilar (Ivace+i) subraya que Scale Up se ha convertido «en una referencia europea para empresas que ya han validado su producto, han empezado a crecer y ahora necesitan estructura, capacidades y financiación para escalar con solidez».

Un ecosistema que ya empieza a consolidar éxitos

No es una declaración vacía. En sus siete ediciones anteriores, 70 startups han pasado por este programa y nombres como Your Friends Are Boring, Hydronik, Entrii, Bioithas, Darwin Bioprospecting, Everycode o CASFID aparecen hoy como casos de éxito que han acelerado su expansión tras su paso por Scale Up.

La edición de 2025 vuelve a confirmar que la Comunitat Valenciana no solo crea startups, sino que ya dispone de compañías preparadas para competir en Europa con grandes ambiciones y tecnología propia.