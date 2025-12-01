Más de 30.000 euros repartidos: las compañías valencianas ganadoras de los Premios Ideas de la UPV

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha celebrado la XIX edición de los Premios Ideas, un certamen que reconoce a las iniciativas empresariales más ... innovadoras surgidas del ecosistema de la institución. Estos galardones, dotados con más de 30.000 euros, distinguen cada año a proyectos emprendedores en cuatro categorías —Avanza, Spin-off, Lean y Mujer Emprendedora— y se han consolidado como uno de los referentes del emprendimiento universitario en España.

Desde su creación en 1992, el programa Ideas UPV ha impulsado la creación de más de un millar de empresas y continúa actuando como motor para transformar talento académico en soluciones aplicadas al mercado.

En esta edición, el premio Avanza —destinado a empresas constituidas antes de 2020— ha recaído en Clotsy Brand, que se ha alzado con los 6.000 euros del primer reconocimiento. La marca valenciana de moda sostenible ha sido distinguida por su propuesta de prendas atemporales y de alta calidad elaboradas en España y Portugal, apostando por materiales responsables y por la economía local. El segundo premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para ImpactE, especializada en soluciones de inteligencia artificial y análisis de datos orientadas a la toma de decisiones en eficiencia energética.

En la categoría Spin-off, que distingue a las empresas creadas por personal de la UPV a partir de trabajos de investigación, OpticalSens ha sido la galardonada con la máxima distinción. La compañía, fundada en 2024 por la politécnica junto a la Universidad de Valencia, ha recibido los 5.000 euros del primer premio gracias a su desarrollo pionero de sensores químicos y biomarcadores, con especial relevancia en herramientas para detectar sustancias utilizadas en sumisión química. El segundo premio, de 3.000 euros, ha recaído en Akisei Studios, un proyecto centrado en el aprendizaje y crecimiento personal mediante juegos orientados a la educación emocional, el autoconocimiento y la detección temprana de riesgos para la salud mental.

Por su parte, la categoría Lean, dirigida a empresas creadas a partir de 2021, ha tenido como vencedora a Valyra Aerospace, que se ha llevado los 4.000 euros del primer premio. La firma desarrolla sistemas aéreos no tripulados para operaciones desde buques y entornos portuarios, ofreciendo soluciones avanzadas de vigilancia, reconocimiento y apoyo logístico en escenarios costeros y de alta mar. El segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha correspondido a Mekreo Engineering, especializada en la creación de materiales biodegradables alternativos al plástico convencional. Y el tercero, valorado en 2.000 euros, ha recaído en Agora Tech Consulting, dedicada a facilitar la implantación de soluciones de inteligencia artificial en pymes con el objetivo de mejorar procesos, reducir costes y optimizar la atención al cliente.

Impulso al emprendimiento femenino

Finalmente, el Premio a la Mujer Emprendedora —dotado con 3.000 euros— ha distinguido este año a Artikode Intelligence, liderada por la investigadora UPV Valery Naranjo. La empresa desarrolla soluciones de visión por computador e inteligencia artificial, entre ellas PixNormous, una plataforma para analizar imágenes gigapíxel mediante modelos avanzados, y AI4YOU, un sistema para crear e integrar modelos de IA personalizados según las necesidades de cada cliente. Su trabajo abarca además la gestión de datos multimodales y el análisis de señales heterogéneas, situándola como una referencia tecnológica dentro del ecosistema universitario valenciano.

Una nueva edición de los Premios Ideas UPV que vuelve a reafirmar el papel de la Politécnica como una de las grandes incubadoras de talento emprendedor del país. Las empresas galardonadas este año ilustran la diversidad y madurez de un ecosistema que abarca desde la moda sostenible hasta la inteligencia artificial, pasando por la aeronáutica, la química avanzada o la ingeniería de nuevos materiales. Una muestra de que la innovación valenciana sigue creciendo, diversificándose y conectando investigación, industria y emprendimiento con una solidez cada vez mayor.