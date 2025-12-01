Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de los Premios Ideas de la UPV LP

Más de 30.000 euros repartidos: las compañías valencianas ganadoras de los Premios Ideas de la UPV

Clotsy Brand, OpticalSens, Valyra Aerospace y Artikode Intelligence se imponen en la XIX edición del certamen universitario en sus categorías de 'Avanza', 'Spin-off', 'Lean' y 'Mujer Emprendedora'

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:40

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha celebrado la XIX edición de los Premios Ideas, un certamen que reconoce a las iniciativas empresariales más ... innovadoras surgidas del ecosistema de la institución. Estos galardones, dotados con más de 30.000 euros, distinguen cada año a proyectos emprendedores en cuatro categorías —Avanza, Spin-off, Lean y Mujer Emprendedora— y se han consolidado como uno de los referentes del emprendimiento universitario en España.

