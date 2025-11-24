La moda pide paso dentro del ecosistema startup

Moda e innovación son dos conceptos que se entienden mejor juntos. Sin embargo, hasta ahora la moda no ha tenido un peso significativo dentro ... del sector emprendedor, en el que campos tecnológicos o industriales tienen una mayor presencia. Pero, sí, han leído bien: hasta ahora. Y es que la última edición de los premios AxTodas, que se celebró en Valencia, dejó de manifiesto que cada vez son más los proyectos vinculados con el sector textil los que apuestan por la innovación.

En una de las citas por excelencia para impulsar el emprendimiento femenino, que congregó a 450 asistentes en la sede de Valencia Innovation Capital, los proyectos vinculados con la moda obtuvieron hasta cuatro reconocimientos. Es cierto que cada cual por un motivo y con un amplio campo de diferencias, pero todas dentro del sector textil.

Naia Espinosa fue una de las primeras en subir al escenario para recoger su galardón al Talento Emergente por su proyecto Dryfing, que pese a no tener una vinculación directa con el sector de la moda sí que facilita el lavado y la desinfección de prendas de ropa deportivas, con el foco puesto en los neoprenos.

El proyecto de origen vasco apoyado por Lanzadera incorpora tecnología especializada con el propósito de combinar «eficiencia, diseño vanguardista y funcionalidad, adaptándose con precisión a cada necesidad», según se muestra en su propia página web.

Por otra parte, el galardón Alma Emprendedora fue para Mariana Mendoza, creadora de la firma Abriil de prendas especialmente diseñadas para el cuidado femenino de cara al postparto, y postoperatorio vaginal ante cualquier alteración de su zona íntima. Una apuesta innovadora y muy especializada, que se combina con la pasión y el compromiso profundo por generar un impacto positivo en la sociedad.

También con un trasfondo relacionado con la moda, el proyecto DLana, creado por Esther Chamorro, obtuvo el premio Raíces de Futuro, que reconoce en el emprendimiento un camino para sembrar progreso, ya que su labor impulsa sostenibilidad, desarrollo y futuro en su comunidad.

Según explica la propia Esther en la página web de su negocio, el proyecto de DLana nació tras varios años de estudio del mercado y de la industria ganadera con el propósito de «cambiar el paradigma de la producción lanera con nuestra visión de futuro y salvaguardar una historia llena de tradiciones y conocimientos». En DLana no solo se venden lanas de todo tipo de ovejas, sino que también se forma a la clientela para tejer sus propios productos. Un proyecto con consciencia medioambiental.

Y es que los valores son la segunda pata, junto a la innovación, que está llevando a la moda a consolidarse dentro del sector startup. Leticia Valero, que recibió una mención especial durante el evento organizado por Womenalia, es el ejemplo de que la concepción ética de la moda es cada vez más importante. Su proyecto fusiona tradición, elegancia y sostenibilidad para empoderar a mujeres en situación de vulnerabilidad.