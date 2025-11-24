Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este martes pero deja un tramo de tres horas por debajo del euro
Participantes del encuentro AxTodas, celebrado en Valencia. LP

La moda pide paso dentro del ecosistema startup

Cuatro proyectos vinculados con el sector textil son galardonados por su carácter emprendedor durante la cita de AxTodas celebrada en Valencia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Moda e innovación son dos conceptos que se entienden mejor juntos. Sin embargo, hasta ahora la moda no ha tenido un peso significativo dentro ... del sector emprendedor, en el que campos tecnológicos o industriales tienen una mayor presencia. Pero, sí, han leído bien: hasta ahora. Y es que la última edición de los premios AxTodas, que se celebró en Valencia, dejó de manifiesto que cada vez son más los proyectos vinculados con el sector textil los que apuestan por la innovación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  5. 5 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  8. 8 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La moda pide paso dentro del ecosistema startup

La moda pide paso dentro del ecosistema startup