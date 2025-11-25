Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Inicio de las obras del Gandia Arena. N. Francés

La UPV aportará 1,5 millones de euros para la construcción del pabellón Gandia Arena

El Ayuntamiento y la universidad firman un convenio y los alumnos podrán usar las nuevas instalaciones deportivas

A. T.

Alzira

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

El Ayuntamiento de Gandia y la Universitat Politècnica de València (UPV) han firmado un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto del nuevo Pabellón Deportivo Universitario. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que el Gandia Arena «es una infraestructura estratégica para Gandia», posible gracias a las alianzas con otras administraciones e instituciones, especialmente con la UPV.

«Es un pabellón universitario que amplía las posibilidades y las instalaciones del campus, que da oferta deportiva a la ciudad y un elemento de proyección de una ciudad universitaria como Gandia. Por eso, es especialmente destacable y debemos felicitarnos por la aportación económica de 1,5 millones que ha comprometido la Universidad Politécnica».

La UPV portará 1,2 millones de euros al finalizar la primera fase y hasta 300.000 en la primera anualidad de puesta a punto una vez se terminen las obras, en total 1,5 millones de euros.

«La UPV ha estado implicada desde el principio y que la proximidad del pabellón al campus convierte al alumnado de la universidad en uno de sus principales usuarios. Además, la colaboración contribuirá al desarrollo urbano y social de la zona y reforzará la sostenibilidad del proyecto«, recordaba la co-portavoz del Gobierno local, Balbina Sendra.

Entre los compromisos del Ayuntamiento destaca la cesión de uso gratuito del pabellón para el alumnado, así como la futura generación de aulas integradas en el pabellón Gandia Arena en una tercera fase del proyecto. También se incluye la aplicación de descuentos para piscina, gimnasio y otras instalaciones que puedan incorporarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UPV aportará 1,5 millones de euros para la construcción del pabellón Gandia Arena

La UPV aportará 1,5 millones de euros para la construcción del pabellón Gandia Arena