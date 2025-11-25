La UPV aportará 1,5 millones de euros para la construcción del pabellón Gandia Arena El Ayuntamiento y la universidad firman un convenio y los alumnos podrán usar las nuevas instalaciones deportivas

A. T. Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 17:14

El Ayuntamiento de Gandia y la Universitat Politècnica de València (UPV) han firmado un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto del nuevo Pabellón Deportivo Universitario. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que el Gandia Arena «es una infraestructura estratégica para Gandia», posible gracias a las alianzas con otras administraciones e instituciones, especialmente con la UPV.

«Es un pabellón universitario que amplía las posibilidades y las instalaciones del campus, que da oferta deportiva a la ciudad y un elemento de proyección de una ciudad universitaria como Gandia. Por eso, es especialmente destacable y debemos felicitarnos por la aportación económica de 1,5 millones que ha comprometido la Universidad Politécnica».

La UPV portará 1,2 millones de euros al finalizar la primera fase y hasta 300.000 en la primera anualidad de puesta a punto una vez se terminen las obras, en total 1,5 millones de euros.

«La UPV ha estado implicada desde el principio y que la proximidad del pabellón al campus convierte al alumnado de la universidad en uno de sus principales usuarios. Además, la colaboración contribuirá al desarrollo urbano y social de la zona y reforzará la sostenibilidad del proyecto«, recordaba la co-portavoz del Gobierno local, Balbina Sendra.

Entre los compromisos del Ayuntamiento destaca la cesión de uso gratuito del pabellón para el alumnado, así como la futura generación de aulas integradas en el pabellón Gandia Arena en una tercera fase del proyecto. También se incluye la aplicación de descuentos para piscina, gimnasio y otras instalaciones que puedan incorporarse.