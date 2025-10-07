Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz sube este miércoles: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos el 8 de octubre
El presidente de Cámara de Comercio, José Vicente Morata (dcha.), y el candidato a presidir la CEV, Vicente Lafuente, en los premios de Femeval. JL Bort.

Lafuente, en su primer acto como candidato a la CEV: «Necesitamos colaboración real con la Administración que trascienda lo protocolario»

El empresariado arropa al presidente de la patronal del metal en la gala de premios de Femeval, a la que también han acudido tres consellers

Pau Alemany
Javier Gascó

Pau Alemany y Javier Gascó

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 19:57

Comenta

Los tradicionales premios que entrega la Federación Metalúrgica de la Comunitat Valenciana (Femeval) desde hace 23 años han tomado una relevancia especial en esta edición. ... El terremoto ocasionado en el seno de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) durante la última semana de septiembre, en la que el todavía presidente, Salvador Navarro, anunció que no se presentaría de nuevo a las elecciones para «no poner en riesgo la organización», dejó vía libre al presidente de Femeval, Vicente Lafuente, para emerger como alternativa. Así que este martes todos los focos estaban puestos en la gala, tanto para ver quién acudía como para escuchar el primer discurso tras oficializar que se presentará a los comicios.

Lafuente, en su primer acto como candidato a la CEV: «Necesitamos colaboración real con la Administración que trascienda lo protocolario»