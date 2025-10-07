Lafuente, en su primer acto como candidato a la CEV: «Necesitamos colaboración real con la Administración que trascienda lo protocolario»

Los tradicionales premios que entrega la Federación Metalúrgica de la Comunitat Valenciana (Femeval) desde hace 23 años han tomado una relevancia especial en esta edición. ... El terremoto ocasionado en el seno de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) durante la última semana de septiembre, en la que el todavía presidente, Salvador Navarro, anunció que no se presentaría de nuevo a las elecciones para «no poner en riesgo la organización», dejó vía libre al presidente de Femeval, Vicente Lafuente, para emerger como alternativa. Así que este martes todos los focos estaban puestos en la gala, tanto para ver quién acudía como para escuchar el primer discurso tras oficializar que se presentará a los comicios.

Uno de los principales mensajes que ha lanzado Lafuente durante su perorata es que quiere que la relación con la Administración sea más fluida. «Necesitamos una colaboración real que trascienda lo protocolario», ha reclamado, y ha exigido trabajar «de otra manera» para facilitar la labor de las empresas y atraer talento.

En esa línea, Lafuente ha destacado la necesaria unión entre los distintos actores sociales para poner solución a problemas tan latentes como la falta de talento. Además, ha anunciado que el centro para el desarrollo del talento que se ubicará en Picanya se presentará el próximo 3 de noviembre. Las obras empezarán «en breve» y el espacio será de 5.000 metros cuadrados.

Lafuente ha pronunciado estas palabras frente a la atenta mirada de los tres representantes del Consell que han acudido al acto: el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y 'conseller' para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols; la 'consellera' de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; y el 'conseller' de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha acudido al acto.

Cano, en su discurso, se ha comprometido a ir de la mano con la patronal valenciana. «Nos comprometemos a aunar esfuerzos. Desde la Conselleria mantenemos el compromiso firme para que el metal valenciano siga siendo ejemplo de innovación, resiliencia y liderazgo», ha subrayado.

La ausencia más llamativa en el mundo empresarial ha sido la del hasta ahora presidente de la CEV. Navarro había avisado con antelación que no acudiría a una gala en la que sí que había estado presente en años anteriores. A pesar de ello, Lafuente ha estado arropado por la presidenta de la CEV provincial de Valencia, Eva Blasco, que ha sido la encargada de entregar el premio a la transformación digital, así como por el presidente de la Cámara de Comercio de la Comunitat de Valencia, José Vicente Morata. También han acudido representantes de los sindicatos.

En un momento en el que Lafuente está buscando y formando el equipo que le acompañará si sale elegido como presidente de la CEV, no es de extrañar que varias caras del empresariado valenciano hayan optado por dejarse ver. Así, algunos de los que han acudido y que están en las quinielas para subir posiciones han sido el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, el de la patronal del mueble, Alejandro Navarro; o el máximo dirigente de Confecomerç, Rafael Torres.

Recuerdo de la dana

La dana sufrida el pasado 29 de octubre en la Comunitat Valenciana y que tuvo un balance de 229 fallecidos ha estado presente en las palabras que Lafuente ha dedicado al inicio de la gala. En este sentido, el candidato a presidir la CEV ha puesto en valor el papel de las empresas y de los profesionales de los sectores de la industria, el comercio y los servicios para recuperar la normalidad.

«Estuvieron en primera línea cuando fallaron servicios esenciales poniendo luz en la oscuridad, proporcionado agua potable o devolviendo la conexión a las personas afectadas», ha indicado, y ha añadido que es «vital» formar parte de la solución «desde la unidad, la coordinación y la profesionalidad».

En cuanto al sector del metal, del cual es el máximo dirigente, Lafuente ha indicado que existe «un déficit de 22.500 trabajadores» y que, en los próximos años, se necesitarán «35.000 nuevos profesionales». Para revertir esta situación, el candidato a la CEV ha recordado el pacto para la creación de un nuevo centro para el desarrollo del talento que se ubicará en Picanya.

Empresas galardonadas

Un total de ocho empresas han sido galardonadas en la gala de Femeval. Así, el premio a la Colaboración Estratégica ha sido para Iberdrola y Nedgia, por su aportación de recursos y medios para ayudar a las víctimas de la dana; el premio a la Pequeña Empresa Excelente, para Mecanizados Fransal; y el de la Transformación Digital, para Mesbook. También la empresa VRP Electric ha sido reconocida con el premio a la Sostenibilidad; NTGAS, a la Innovación; Analog Devices, al Talento; y Celestica Valencia, a la Excelencia Empresarial.

La agitación sufrida en el seno de la (CEV) durante la última semana de septiembre parece que ha bajado unos cuantos escalones de intensidad. Hasta la fecha, todo apunta a que Lafuente será el único candidato a los comicios del 6 de noviembre, aunque todavía está pendiente de recabar los avales y los apoyos necesarios para hacer oficial su candidatura.

Eso sí, el terremoto causado por la no reelección de Navarro ha dejado réplicas en forma de renuncias de dos de los presidentes provinciales. Primero fue el presidente de la CEV de Castellón, Carmelo Martínez, que dio un paso al lado en favor de Luis Martí, del sector de la Hostelería y el Turismo, y dos días más tarde tomó la decisión de no presentarse el máximo dirigente de Alicante, Joaquín Pérez, lo que deja vía libre a César Quintanilla, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal). La única que se mantiene, al menos de momento, es la de Valencia, Eva Blasco.