Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente Lafuente, durante la rueda de prensa de presentación de candidatura. Jesús Signes

Eva Blasco, la única presidenta provincial con la continuidad garantizada en la nueva CEV

El turismo le roba protagonismo al transporte en la cúpula de la patronal, mientras Lafuente estudia la reorganización interna

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:34

La nueva patronal de Vicente Lafuente empieza a tomar forma menos de una semana después de que el dirigente de Femeval confirmase de forma ... oficial su candidatura para presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Y a pesar de que su pretensión era la de seguir una línea continuista, el arranque de la nueva CEV llega con varios cambios destacables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Eva Blasco, la única presidenta provincial con la continuidad garantizada en la nueva CEV

Eva Blasco, la única presidenta provincial con la continuidad garantizada en la nueva CEV