Eva Blasco, la única presidenta provincial con la continuidad garantizada en la nueva CEV

La nueva patronal de Vicente Lafuente empieza a tomar forma menos de una semana después de que el dirigente de Femeval confirmase de forma ... oficial su candidatura para presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Y a pesar de que su pretensión era la de seguir una línea continuista, el arranque de la nueva CEV llega con varios cambios destacables.

El objetivo de Lafuente pasa por modificar ligeramente la patronal para que sea una entidad «unitaria, abierta, coral y con lealtad institucional». Un propósito para el que el aspirante debe rodearse de figuras de su confianza, sobre todo en los escalones que se encuentran inmediatamente por debajo de la presidencia autonómica, en los que se encuentran los dirigentes provinciales.

Es por esa parte por la que Lafuente ha decidido a empezar a construir su nueva columna vertebral. Aunque el plazo para presentar candidaturas independientes a la autonómica para dirigir cada una de las patronales provinciales permanece abierto hasta el 22 de octubre, el presidente de la Federación Metalúrgica Valenciana ya ha empezado a mover hilos para confeccionar su telar de confianza.

El directivo del sector industrial no busca otra cosa que no sea el consenso. Un concepto que utilizó en más de una ocasión durante su presentación ante los medios de la pasada semana y que repite cada vez que se le pregunta por la posible existencia de dos facciones distintas en el seno de la patronal.

Y ese consenso parece tener nombre y apellido, el de Eva Blasco,presidenta de CEV Valenia, que volverá a presentarse a la reelección para continuar al frente de la patronal en la provincia. Su figura ha estado muy vinculada a la de Salvador Navarro –fue la responsable de sustituirlo tras su ausencia en la reunión de la Mesa de Diálogo Social junto al Consell–, por lo que no hubiera sido de extrañar que, o bien la propia Eva, o bien, el futuro presidente de la CEV hubiesen tomado un camino alternativo para esta nueva etapa.

Sin embargo, no ha sido así. Desde el primer momento, Lafuente trasladó su total confianza a Blasco, al igual que la vicepresidenta de la Asociación Europea de Agencias de Viajes y Tour Operadores le trasladó su intención de seguir al frente de la patronal CEV Valencia. El entendimiento fue mutuo, por lo que todo apunta a que Blasco será la figura en la que Lafuente base esa apuesta por el continuismo.

Más que nada porque la valenciana es la única que tiene garantizada su continuidad al frente de la patronal provincial, después de que se haya producido más movimiento del esperado en un principio en las otras dos delegaciones territoriales.

La teoría decía que la revolución de la patronal debía comenzar por Alicante, puesto que es allí donde existen las mayores fracturas entre el sector empresarial y la patronal. De hecho, en cuanto se hizo pública la intención de Lafuente de relevar a Navarro en el cargo otro empresario de la confianza del presidente del metal dio un paso adelante para hacerse con el dominio de la CEV en Alicante. César Quintanilla ya ha confirmado su candidatura de cara a las elecciones del 6 de noviembre, en las que todavía no sabe si deberá competir con el actual presidente de la patronal alicantina, Joaquín Pérez, que sigue meditando su decisión, o si será el candidato único.

El cambio arranca en Castellón

Donde sí que habrá un cambio de cara, o más bien un regreso de una cara conocida, será en Castellón, donde Carmelo Martínez ha decidido no seguir al frente de la dirección provincial y presentarse como vicepresidente primero en una convocatoria conjunta que estará encabezada por Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur)

De tal modo, Carmelo Martínez, hombre de confianza de Salvador Navarro, da un paso hacia atrás para que Luis Martí, que hasta diciembre había presidido la patronal castellonense, recupere su sitio al frente del sector empresarial en la provincia.

El movimiento obedece al ligero cambio de rumbo que Lafuente pretende darle a la patronal, aunque según aseguran fuentes del sector empresarial castellonense el futuro presidente de la patronal no ha influido en la decisión de presentar una candidatura conjunta encabezada por Luis Martí para Castellón.

Sin embargo, si se analiza la figura del empresario hotelero, que también tiene un estrecho vínculo con Valencia al ser presidente del Gremi D'Hotels, se puede interpretar que se trata de una elección estratégica para recortar distancias entre Castellón y Valencia. De hecho, el objetivo de la candidatura conjunta es precisamente el de conseguir «un mayor fortalecimiento de CEV Castellón, y con ello contribuir a la consolidación de la CEV autonómica», como indican en su comunicado.

Si el movimiento se analiza desde una perspectiva sectorial, el transporte es el que se ve más perjudicado por los recientes cambios tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. La renuncia de Navarro a la reelección ya supuso la pérdida de peso de un sector clave como es el del transporte y la logística en la confederación empresarial. Ahora, la salida de Martínez reduce todavía más la influencia del sector en la patronal, lo que abre todavía más las puertas a que figuras como la de Carlos Prades, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logísitca puedan tener un hueco reservado en alguna de las vicepresidencias de Lafuente. Del mismo modo, la vuelta de Martí a la presidencia en Castellón supone un refuerzo importante para el sector turístico de la Comunitat, que ya contaría con tres representantes directos en el comité ejecutivo de la patronal autonómica (Blasco, Martí y Fuster)