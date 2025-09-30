La CEV empieza su transformación interna: Carmelo Martínez dejará de presidir la patronal castellonense

Comienza el baile de nombres en el seno de la patronal autonómica una vez oficializado el nombre de Vicente Lafuente como principal candidato para revalidar ... a Salvador Navarro al frente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV). El primer cambio llamativo de la nueva etapa se produce en la provincia de Castellón, donde Carmelo Martínez ha decidido no seguir al frente de la dirección provincial y presentarse como vicepresidente primero en una convocatoria conjunta que estará encabezada por Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur).

De tal modo, Carmelo Martínez, hombre de confianza de Salvador Navarro, da un paso hacia atrás para que Luis Martí, que hasta diciembre había presidido la patronal castellonense, recupere su sitio al frente del sector empresarial en la provincia.

«Esta continuidad en las personas, con los dos últimos presidentes, garantiza una evolución tranquila y con paso firme, dado el conocimiento de la organización que ambos tienen», han explicado las asociaciones empresariales de ambos candidatos (ACTM, de transportes de mercancías, y Ashotur, de turismo y hostelería) a través de un comunicado. Cabe recordar que Luis Martí dimitió como presidente de la patronal castellonense justo antes de que concluyese el año por motivos personales.

El movimiento obedece al ligero cambio de rumbo que Lafuente pretende darle a la patronal, aunque según aseguran fuentes del sector empresarial castellonense el futuro presidente de la patronal no ha influifo en la decisión de presentar una candidatura conjunta encabezada por Luis Martí para Castellón.

Sin embargo, si se analiza la figura del empresario hotelero, que también tiene un estrecho vínculo con Valencia al ser presidente del Gremi D'Hotels, se puede interpretar que se trata de una elección estratégica para recortar distancias entre Castellón y Valencia. De hecho, el objetivo de la candidatura conjunta es precisamente el de conseguir «un mayor fortalecimiento de CEV Castellón, y con ello contribuir a la consolidación de la CEV autonómica», como indican en su comunicado.

Aunque la intención de Lafuente es encontrar un equilibrio entre sectores y no entre provincias, la llegada de Martí al frente de CEV Castellón refuerza la presencia de la provincia en la patronal autonómica, que ya perdió algo de peso con la salida del anterior presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, una figura histórica dentro de la patronal castellonense.