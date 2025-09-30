Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmelo Martínez, actual presidente de la patronal castellonense. LP

La CEV empieza su transformación interna: Carmelo Martínez dejará de presidir la patronal castellonense

Luis Martí, presidente del Gremi D'Hotels de Valencia, encabezará la lista conjunta a la que el actual líder del sector empresarial de Castellón se presentará como segundo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:56

Comienza el baile de nombres en el seno de la patronal autonómica una vez oficializado el nombre de Vicente Lafuente como principal candidato para revalidar ... a Salvador Navarro al frente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV). El primer cambio llamativo de la nueva etapa se produce en la provincia de Castellón, donde Carmelo Martínez ha decidido no seguir al frente de la dirección provincial y presentarse como vicepresidente primero en una convocatoria conjunta que estará encabezada por Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur).

