La renuncia de Navarro no evita la batalla interna en parte del sector empresarial valenciano

La renuncia de Salvador Navarro a la reelección como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) ha apaciguado las aguas, tras una ... semana de salvaje oleaje en el seno de la patronal. No obstante, un adelanto electoral como el propuesto por Navarro antes de dar un paso al lado siempre llega de la mano de cierta confrontación entre sectores.

Todo apunta a que el camino de Vicente Lafuente hacia la presidencia será sustancialmente más tranquilo que el que hubiera tenido en caso de que los empresarios se hubiesen visto obligados a pasar por las urnas.

Nadie, ni siquiera los propios Lafuente y Navarro, hubieran imaginado ese escenario si se lo hubieran dicho hace apenas un par de semanas, cuando el todavía máximo representante del sector empresarial trasladó a los medios su intención de presentarse a las elecciones con total confianza en sus posibilidades. Por aquel entonces, Lafuente empezaba a ser el buzón de quejas, al mismo tiempo que la solución alternativa, para algunos de los sectores con mayor relevancia en la economía valenciana.

Buena parte de esas voces que urgían un cambio al frente de la patronal provenían del sur de la Comunitat. Alicante fue la arista torcida de la CEV este último año. El empresariado alicantino –con la figura del presidente de Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Bañó, como líder del movimiento– comenzó a agitar el avispero hasta provocar una fractura entre el presidente de la patronal y el jefe del Consell, que encontró en su lugar de origen un refugio tras su cuestionada gestión de la dana.

Ahora, con Navarro apartado de la carrera por la presidencia, todo apunta a que Alicante puede volver a ser el centro de todas las miradas, ya que allí se puede librar la que será la única batalla entre la nueva y la vieja guardia de la CEV.

El deseo de Vicente Lafuente para su mandato es el de cohesionar las tres provincias para confeccionar una patronal autonómica sólida, según han explicado fuentes de su entorno. Sin embargo, Alicante puede volver a ser zona de conflicto.

Según ha podido saber este periódico, la renuncia de Navarro no ha cambiado los planes de ninguno de los actuales presidentes provinciales de la confederación empresarial. Es decir, todos ellos barajan la idea de volver a optar a la reelección. En Valencia, la figura de Eva Blasco cuenta con el visto bueno de Lafuente, por lo que el aspirante a presidir la CEV no presentará un nuevo candidato para la provincia de Valencia. En Castellón, las aguas también están algo más calmadas tras conocer que la candidatura de Lafuente será la única que opte al mando regional, por lo que Carmelo Martínez también podría seguir al frente de la patronal.

Sin embargo, las dudas surgen en torno a Alicante, donde la figura de César Quintanilla, actual presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) emerge como figura de confianza de Lafuente para sustituir a Joaquín Pérez al frente de la entidad provincial. Pese a ello, fuentes del sector empresarial aseguran que el actual presidente provincial está meditando volver a presentarse, por lo que la dirección de CEV Alicante debería elegirse en los comicios.

Cabe recordar que, de acuerdo con los estatutos de la CEV, la candidaturas para la presidencia provincial pueden ser presentadas de forma independiente a las candidaturas para converitrse en presidente de la patronal a nivel autonómico.

De tal modo, puede que Lafuente tenga en Alicante, donde supuestamente iba a encontrar los apoyos necesarios en una teórica batalla electoral contra Navarro, su primera grieta que tapar como aspirante único al cargo. Casualidad o no, en el mismo lugar que empezó a costarle el puesto al que ya puede ser denominado como su antecesor.

Lafuente se presentará este viernes ante los medios

No ha sido necesaria una aparición pública de Vicente Lafuente confirmando su candidatura a presidir la CEV para que todo el mundo lo colocase al frente de la patronal incluso antes de que Navarro renunciase a la reelección.

Sin embargo, el presidente de la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval) hará pública su intención de presentarse a las elecciones para presidir la CEV este mismo viernes en una rueda de prensa.

El lugar de la convocatoria era una de las cuestiones que más intriga generaban en torno a la presentación de Lafuente. La incógnita era si el dirigente optaría por hacerlo en la sede de su patronal, o si, por el contrario, elegiría la que será su nueva casa –una de las sede de la CEV– para iniciar su andadura hacia la presidencia. La lógica ha reinado y la intervención tendrá lugar en la sede de Femeval a partir de las 10:00 horas.

Hasta el momento, Lafuente ha elegido la vía de los comunicados oficiales para trasladar su intención de relevar al máximo dirigente del sector empresarial valenciano. Es cierto que el presidente del metal ha mantenido conversaciones con prácticamente todos los sectores de la economía regional y que su candidatura ha ido forjándose entre las bambalinas del empresariado valenciano.

En la Noche de la Economía Valenciana, tras la comentada salida de Salvador Navarro antes de hora, los empresarios ya situaban a Lafuente como principal candidato para dirigir la patronal durante los próximos cuatro años.