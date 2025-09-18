Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), ha anunciado este jueves frente a los órganos de gobierno de la organización reunidos ... en Castellón el adelanto electoral que ya confirmó la semana pasada en un almuerzo de trabajo. Sin embargo, las miradas no solo estaban depositadas en la mesa central, sino también en una de las sillas ubicadas en la primera fila de la sala en la que se ha celebrado la reunión, concretamente en la de Vicente Lafuente. El presidente de Femeval y actual vicepresidente de la patronal empieza a ganar peso entre el sector empresarial para encabezar la candidatura alternativa a Navarro en los próximos comicios.

Por el momento, ninguno de los dos empresarios ha movido ficha. En una junta de gobierno más breve de la cuenta (tan solo ha durado 27 minutos) ha reinado la formalidad. Se ha explicado el proceso electoral y poco más. En ese sentido, la CEV abrirá este viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones generales. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre.

Esa es la fecha límite para que Salvador Navarro oficialice su candidatura, después de confirmar a los medios de comunicación que volvería a presentarse a la reelección con un proyecto basado en el continuismo. De hecho, buena parte del sector empresarial confiaba en que el actual presidente presentase ante los presentes en la junta de gobierno su candidatura. Sin embargo, no ha sido así para sorpresa de muchos de ellos. Desde el entorno de Navarro aseguran que la candidatura del actual dirigente de la patronal está «anunciada, pero no presentada», por lo que se trata de un procedimiento habitual.

Cierto es que a partir de este viernes las asociaciones empresariales cuentan con un plazo de 15 días para presentar los nombres que formarán parte de la Asamblea y que no será hasta después de ese primer plazo cuando se puedan presentar las candidaturas de forma oficial.

Sin embargo, resulta llamativo que en esta ocasión se haya optado por el silencio total. Fuentes del sector empresarial aluden a un cierto nerviosismo por parte de Navarro al haber descubierto que se está forjando una candidatura paralela a la suya que contaría con el respaldo de algunos de los sectores más importantes del escenario empresarial valenciano, y que ya cuenta con una figura sobre la que sustentarse, como es la de Vicente Lafuente.

El episodio sucedido en la Noche de la Economía Valenciana entre Salvador Navarro y el presidente del Consell, Carlos Mazón, tampoco ha resultado beneficioso para el presidente de la patronal dada la situación actual. Debido a un compromiso de agenda, Navarro tuvo que abandonar el evento organizado por Cámara Valencia antes de que el presidente de la Generalitat se encargase de concluirlo con un discurso en el que ironizó públicamente con la ausencia del dirigente de la CEV.

El encontronazo avivó la llama interna entre el sector empresarial de la Comunitat, que el mismo miércoles por la noche ya situaba a Lafuente como principal rival de Navarro en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre.

Y es que el representante del metal valenciano podría tener detrás a sectores como el mueble o la agricultura, pero también a un potente entramado empresarial de la provincia de Alicante como es la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), cuyo presidente, César Quintanilla, considera que existe la necesidad de que se produzca un relevo al frente de la patronal.

Desde el sector empresarial alicantino reprochan a Navarro haber puesto esaso interés en labores de vertebración empresarial a lo largo del territorio valenciano y consideran que «es momento de aportar ideas y modelos» para obtener una «patronal autonómica fuerte y cohesionada».

En esa línea, el número de sectores en la provincia de Alicante que apoyaría la candidatura alternativa de Lafuente, en caso de que finalmente viera la luz, es cada vez mayor. De hecho, desde el sector sitúan únicamente a Hosbec, la patronal hotelera, del lado de Navarro de cara a las urnas.