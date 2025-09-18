Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Vicente Lafuente, durante un encuentro de trabajo. Damián Torres

Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal

El actual presidente de la CEV confirma el adelanto electoral, pero no oficializa su candidatura ante los órganos de gobierno

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:49

Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), ha anunciado este jueves frente a los órganos de gobierno de la organización reunidos ... en Castellón el adelanto electoral que ya confirmó la semana pasada en un almuerzo de trabajo. Sin embargo, las miradas no solo estaban depositadas en la mesa central, sino también en una de las sillas ubicadas en la primera fila de la sala en la que se ha celebrado la reunión, concretamente en la de Vicente Lafuente. El presidente de Femeval y actual vicepresidente de la patronal empieza a ganar peso entre el sector empresarial para encabezar la candidatura alternativa a Navarro en los próximos comicios.

