Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro

El adelanto de las elecciones para presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) anunciado la semana pasada por el actual presidente de ... la entidad, Salvador Navarro, ha provocado una reacción en cadena en el seno de la patronal. Algunos de los principales sectores empresariales que componen la confederación empresarial han iniciado las conversaciones para tratar de dar forma a una candidatura alternativa a la de Navarro.

Se trata de una primera toma de contacto entre representantes de diversos sectores fuertes de la patronal previa a la oficialización del adelanto electoral, que debe llegar este jueves en la junta directiva que se celebrará en Castellón.

El almuerzo de trabajo que tuvo lugar la semana pasada no sólo sirvió a Navarro para hacer pública su intención de volverse a presentar a la reelección con un proyecto de continuidad, siguiendo la ruta marcada durante sus últimos ocho años de mandato, sino también para agitar un avispero en el que se encuentran algunos de los sectores más potentes de la patronal valenciana, que, sin ser opuestos al actual dirigente, consideran que «se pueden hacer las cosas de otra forma», como explican fuentes próximas al sector empresarial.

Por el momento, no existe una candidatura alternativa oficial a la de Navarro, aunque sí que e empieza a hablar de «una corriente que cada vez coge más fuerza» al contar con el apoyo de sectores de importante calado para la economía valenciana como pueden ser el mueble, el metal o la agricultura, entre otros.

De hecho, la intención inicial no es la de presentar una candidatura alternativa, sino la de tratar de encontrar soluciones ante la situación de descontento que existe en algunas de las patronales, sobre todo en la zona de Castellón y Alicante, donde sectores como el cerámico o el del calzado han mostrado su disconformidad con la gestión actual en más de una ocasión.

Fuentes cercanas al sector empresarial aseguran que incluso existen corrientes que se están planteando salir de la patronal en caso de que el actual presidente siga al frente de la entidad.

Todavía es pronto, ya que falta por conocer si finalmente esa corriente termina por ser una candidatura alternativa a la de Navarro, aunque la opción del continuismo no es descabellada si se tiene en cuenta que para acceder a la presidencia de la CEV se deben cumplir requisitos exigentes, como la presentación de un importante aval económico o el apoyo de más de un centenar de socios.

No obstante, el adelanto electoral anunciado por el actual presidente de la patronal llega meses después de que fuentes próximas a su entorno confirmase a este periódico que la ambición de Navarro es la de aspirar a la presidencia del máximo organismo empresarial a nivel nacional, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que actualmente es vicepresidente.

En caso de que el movimiento de oposición a Navarro se tradujese en una candidatura para las elecciones, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre, buena parte del sector empresarial tiene claro que el candidato para sustituir al actual dirigente debe ser Vicente Lafuente, presidente de Femeval y actual vicepresidente de la patronal valenciana. Fuentes próximas a su entorno aseguran que el presidnete del metal solo se plantearía presentarse a las elecciones en caso de que Navarro no lograse reconducir la situación actual de la entidad. Sin embargo, advierten de que una posible candidatura de Lafuente contaría con un importante respaldo que lo podría llevar a la presidencia de la entidad.