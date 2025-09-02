Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de los empresarios valencianos, Salvador Navarro. EP

Los empresarios valencianos rechazan la distribución de la quita de la deuda: «Insuficiente, injusta y alejada de la realidad»

La CEV lamenta que el Gobierno quiera vender «como técnicos lo que son criterios políticos que perpetúan un modelo injusto»

REDACCIÓN

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:19

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha emitido un comunicado en el que «rechaza de forma tajante» la distribución autonómica de la quita ... de la deuda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros al considerarla «insuficiente, injusta y alejada de la realidad que sufre esta comunidad» aunque valora la iniciativa de la condonación.

