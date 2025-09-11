Salvador Navarro anuncia elecciones y se presentará para ser reelegido presidente de la CEV
Los tres presidentes provinciales también optarán a seguir en su cargo
REDACCIÓN
vALENCIA
Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:48
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha anunciado la convocatoria de elecciones para dirigir la patronal y su intención de presentarse a la ... reelección con un proyecto de continuidad, siguiendo la ruta marcada durante sus últimos ocho años de mandato. Navarro, durante un almuerzo de trabajo, ha confirmado también que los tres representantes provinciales de la CEV se presentaran a la reelección del cargo en los mismos términos.
