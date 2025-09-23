Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Navarro. Txema Rodríguez

Navarro convoca a la prensa entre rumores de una posible renuncia a la reelección en la CEV

Comparece este martes a las 12.30 en pleno proceso electoral en la institución de los empresarios valencianos

PAU ALEMANY

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:38

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha convocado una rueda de prensa este martes a las 12.30 ... horas en la que la posibilidad de una renuncia a la reelección de los comicios previstos para el próximo 6 de noviembre está sobre la mesa. Tras varias semanas de dudas y de la construcción de una candidatura alternativa entre bambalinas encabezada por el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, la convocatoria de este martes ha generado la duda de si Navarro declinará en favor de Lafuente.

