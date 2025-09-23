Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Navarro. Sr García

PERFIL | Salvador Navarro se baja de la moto

Disciplinado, discreto y dialogante, el empresario renuncia a renovar su mandato en la CEV tras quince años de trabajo incesante para apaciguar las aguas provinciales y dar independencia pública a la organización

Isabel Domingo
Javier Gascó

Isabel Domingo y Javier Gascó

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:54

Susan Cain, que se hizo famosa con su libro 'El poder de los introvertidos', desmontaba en esta obra la creencia de que un líder ha ... de ser un seductor de masas tipo Kennedy. De hecho, los expertos aseguran que casi la mitad de los líderes son introvertidos y que incluso son mejores jugadores de equipo aunque no lo aparenten. Una descripción en la que encaja el empresario Salvador Navarro Pradas (Valencia, 1963), al igual que si uno toma como referencia los rasgos de su signo del zodiaco (es Escorpio, nació un 20 de noviembre): analítico, competitivo, disciplinado, noble y ambicioso, justo en esa medida para aspirar a progresar en lo personal y en lo profesional.

