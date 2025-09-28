Las quinielas para la nueva patronal de Lafuente

Silencio. La tormenta que ha sacudido al sector empresarial valenciano en las últimas dos semanas parece haber llegado a su fin. La comparecencia pública de ... Vicente Lafuente para presentar de manera oficial su intención de sustituir a Salvador Navarro al frente de la patronal autonómica ha marcado un antes y un después. «Son pocas las cosas que no funcionan» fue el mensaje que eligió Lafuente para iniciar la transición. Siete palabras en las que hay implícito un cierto toque crítico a la gestión anterior y un aviso para navegantes: que nadie espere una gran revolución.

El presidente de la Federación Metalúrgica de la Comunitat apostará por el continuismo y el consenso para tratar de poner solución a los «problemas históricos que no se han solucionado». Es decir, para acabar con el malestar que reina entre los empresarios alicantinos con la patronal autonómica.

Lafuente no quiere oír hablar de luchas internas, por lo que mantendrá los cimientos de la actual patronal. El aspirante a presidente ya le ha trasladado a los dirigentes provinciales de Castellón (Carmelo Martínez) y de Valencia (Eva Blasco) su confianza para que sigan formando parte del comité ejecutivo. Sin embargo, tendrá que buscar una solución en Alicante, donde César Quintanilla, presidente de la Unión de Empresarios de la provincia de Alicante, quiere quitarle el mandato provincial al empresario ilicitano Joaquín Pérez, que también se plantea presentarse a la reelección.

El de Quintanilla puede ser uno de los nuevos rostros de la CEV de Lafuente. Sin embargo, todo apunta a que no será el único.

Aunque el futuro representante del empresariado valenciano maneja la idea de no mover demasiado las piezas con las que ha estado jugando Salvador Navarro en los últimos años, el propio Lafuente sí que reconoció que el proyecto de la patronal «necesitaba un cambio y una reorientación».

Por lo pronto, las modificaciones se podrán contar con los dedos de una mano, pues desde el entorno de Lafuente descartan un cambio estatutario para aumentar el número de representantes que conforman el comité ejecutivo. La patronal que deja Salvador Navarro cuenta con nueve vicepresidencias, aunque Lafuente podría disponer incluso de una más, como señalan los estatutos de la patronal. A los tres presidentes provinciales habría que sumar otros siete representantes de distintos sectores, además de una secretaria general y una directora general.

Es en ese segundo escalón donde el futuro presidente de la CEV puede llevar a cabo alguna que otra modificación. Desde el sector empresarial advierten de que la confederación está compuesta por un número cada vez mayor de federaciones, por lo que el reto para Lafuente pasa por encontrar una representatividad equidistante para todos los campos profesionales representados por la patronal.

En el organigrama actual de la CEV la figura de Vicente Lafuente es la representación del sector industrial, lo que invita a pensar que no habrá ninguna otra incorporación procedente de sectores cercanos. De hecho, la figura de Amaya Fernández, presidenta de Quimacova, que accedió al comité directivo de la CEV para sustituir a Miguel Burdeos, fallecido en la dana, podría verse afectada por la llegada de Lafuente a la presidencia. «Los sectores industriales no pueden ser los que dominen todo», comentaban fuentes del sector empresarial.

De modo que Lafuente podría reemplazar a Fernández para tratar de equiparar el peso de los distintos sectores dentro de la patronal. No obstante, el hueco que dejará la presidenta de Quimacova no será el único para el que Lafuente deberá encontrar recambio.

El representante del sector metalúrgico valenciano también deberá encontrar un sustituto para la vicepresidencia que él mismo ocupa en la actualidad e incluso otro más para cubrir la baja de Salvador Navarro, que además de presidir la patronal era el representante directo del sector del transporte dentro de la CEV.

La lista de nombres para formar parte del nuevo equipo de Lafuente es todavía una incógnita. Sin embargo, varias figuras del sector empresarial valenciano empiezan a sonar con fuerza para hacerse con un puesto en la patronal.

El apoyo ofrecido a Lafuente incluso antes de que Navarro anunciase su renuncia a la reelección por parte de sectores importantes de la economía valenciana, como el campo, la construcción o el mueble invita a pensar que los dirigentes de esas asociaciones empresariales podrían estar entre los elegidos por Lafuente.

Las malas lenguas hablan de que el presidente de Femeval le debe un favor a Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, después de que este fuese el primero en mostrar públicamente su disconformidad con la gestión de Navarro al frente de la CEV.

Otro de los candidatos que pueden optar al comité ejecutivo es Alejandro Bermejo, presidente de la patronal del mueble y empresario de la total confianza de José Vicente Morata. La entrada de Bermejo al núcleo de la CEV podría suponer un acercamiento entre entidades empresariales, que ayudaría a acabar con las rencillas internas del sector empresarial a las que pretende poner solución Lafuente.

Tanto Bermejo como Aguado representan a dos de los sectores tradicionales de la economía valenciana. Un aspecto que también se debe tener en cuenta para entender las futuras decisiones de Lafuente al frente de la patronal. ¿Optará por dar un peso mayor a los sectores de toda la vida o iniciará una transformación progresiva dando más espacio a otro tipo de federaciones empresariales emergentes? Desde el entorno del presidente de Femeval todavía se desconoce cuál de las dos alternativas será la elegida. Lo que está claro es que el objetivo prioritario va a ser «la búsqueda de equilibrio».

Si la apuesta de Lafuente verdaderamente se basa en el continuismo la lógica dice que debería buscar un sustituto natural para su antecesor. Es decir, un representante del sector del transporte y la logística, que cada vez tiene un mayor peso en la actividad económica de la Comunitat. La figura de Carlos Prades, director general del Grupo Torres y presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, tampoco chirriaría en caso de que Lafuente buscase ese relevo natural a Navarro para formar parte de la directiva de la patronal.

Si se busca incorporar sectores en auge en la Comunitat, la construcción ha sido en el último año uno de los que más peso ha tenido como consecuencia de las labores de reconstrucción tras la dana. En esa línea, Francisco Zamora, presidente de los empresarios de la construcción, o José Luis Santa Isabel, quien dirige la patronal de la obra pública valenciana, podrían colarse en la lista definitiva de Lafuente.

También el pequeño comercio, de la mano de Rafael Torres, presidente de Confecomerç, podría tener un hueco en la nueva CEV para tratar de reforzar el sector del trabajo autónomo en la patronal, que seguirá estando representado por Alberto Ara, presidente de ATA, que además ostenta una vicepresidencia en la CEOE.

Todo ello sin tener en cuenta el papel que pueda jugar la administración en la elección de los nuevos cargos de la CEV. La falta de entendimiento entre Navarro y Mazón condujo a una separación entre la patronal y el gobierno valenciano, que ahora Lafuente debe reparar. En esa línea, voces del sector empresarial no descartan que el futuro presidente de la patronal pueda hacer un guiño a Alicante con la incorporación de algún representante del sector del calzado próximo a la consellera de Industria, Marián Cano.