Vicente Lafuente, durante la rueda de prensa de presentación de su candidatura.

Vicente Lafuente, durante la rueda de prensa de presentación de su candidatura. Jesús Signes.

Vicente Lafuente presenta su candidatura para presidir la CEV: «No hay una escisión; hay malestar»

El presidente de Femeval aboga por un continuismo moderado, pero insiste en la necesidad de encontrar solución a «problemas históricos» sobre todo con el empresariado alicantino

Javier Gascó
Pau Alemany

Javier Gascó y Pau Alemany

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:14

Vicente Lafuente ha confirmado este viernes que el río que venía sonando desde hacía un par de semanas efectivamente llevaba agua. Así, el presidente de ... la Federación Metalúrgica de la Comunitat Valenciana (Femeval) y también vicepresidente de la Confederación Empresarial de la región (CEV) ha oficializado lo que era un secreto a voces: presentará una candidatura para presidir la patronal valenciana.

