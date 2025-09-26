Vicente Lafuente presenta su candidatura para presidir la CEV: «No hay una escisión; hay malestar»

Vicente Lafuente ha confirmado este viernes que el río que venía sonando desde hacía un par de semanas efectivamente llevaba agua. Así, el presidente de ... la Federación Metalúrgica de la Comunitat Valenciana (Femeval) y también vicepresidente de la Confederación Empresarial de la región (CEV) ha oficializado lo que era un secreto a voces: presentará una candidatura para presidir la patronal valenciana.

Tras la precipitada renuncia del hasta ahora máximo dirigente, Salvador Navarro, que decidió este martes abandonar la carrera por los comicios al ver que una corriente alternativa se erigía en la sombra, Lafuente ha dado un paso adelante y ha esgrimido que su intención es presentar un proyecto continuista, pero con ligeros cambios. «No hay una escisión, hay malestar. El proyecto tiene que evolucionar», ha resumido ante los medios, aunque ha matizado también que no pretende hacer ninguna revolución y que «son pocas las cosas que no funcionan». Todo con un tono conciliador que ha sido la tónica reinante a lo largo del discurso.

La confirmación de Lafuente es el resultado de un terremoto que se ha desencadenado en menos de un mes y que ambas partes se han preocupado por mantener relativamente escondido, ya que al empresariado le gusta más bien poco que las batallas internas se aireen públicamente. «Hace 20 días no nos hubiéramos planteado nadie estar aquí», ha expresado Lafuente para ejemplificar la velocidad a la que se han sucedido los hechos.

El primer punto de inflexión se produjo el pasado 11 de septiembre, cuando Navarro anunció, todavía sin notar ningún temblor en el subsuelo, que adelantaba las elecciones de la CEV al 6 de noviembre y que se presentaría a la reelección. Fue en ese momento cuando varias voces críticas con su gestión al frente de la patronal durante los últimos ocho años decidieron empezar a agitar el avispero y a acercarse a Lafuente para tantear la posibilidad de un cambio de presidente. Este les escuchó y les entendió, y en cuestión de días empezó a salir a la luz que el deseo de cambio estaba sobre la mesa.

Uno de los temblores más fuertes provenían del sur, de la provincia de Alicante, descontenta con el proceder en algunos aspectos del hasta ahora presidente. Por ello, en la rueda de prensa de este viernes, Lafuente ha querido poner el foco en ella. «Alicante no veía con buenos ojos el actual sistema. Hay problemas históricos que no se han solucionado» ha señalado el presidente de Femeval, y ha agregado que hay que hacer »un esfuerzo para incorporar a todos«, en referencia a las tierras del sur.

Este descontento, junto al de sectores como el del mueble o el de la agricultura, han empujado a Lafuente a levantar la mano para tratar de erigirse como la voz del empresariado valenciano. Una voz que quiere que sea «unitaria, abierta, coral y con lealtad institucional», aunque no descarta que haya otras candidaturas. Para ello, ya se ha puesto en contacto con los tres dirigentes de las CEV provinciales con la mirada puesta en «presentar listas de consenso».

Conversaciones con Navarro

Navarro, como no podía ser de otra manera, ha estado omnipresente en la rueda de prensa de este viernes. El aspirante le ha agradecido el trabajo realizado durante estos ocho años, «vertebrador y transgresor», y ha incidido en la «lealtad» que ha tenido con él. «Puedes ser leal, pero eso no implica unanimidad. Las diferencias las hemos tratado con discreción», ha apuntado.

En este sentido, Lafuente ha detallado que las conversaciones que han tenido durante los últimos días para oficializar el relevo han sido «entrañables» y que han hablado «muy claro». «El objetivo era anticipar el colectivo a las visiones personales. Los dos hemos cedido, pero el proyecto necesitaba un cambio y una reorientación», ha remarcado. Todo con el objetivo de que «el ruido electoral» que hubiera supuesto una doble candidatura no «tirara por tierra» el trabajo realizado.

Continuidad en la CEOE

Otra de las dudas que se empiezan a resolver es el papel del empresariado valenciano en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo presidente es Antonio Garamendi. Navarro ocupaba hasta ahora una de las vicepresidencias en la patronal estatal, pero este viernes ha anunciado que dejará su cargo, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado LAS PROVINCIAS. Esta noticia ha saltado minutos después de que Lafuente terminara la rueda de prensa, en la que había pedido a Navarro que continuara ligado a la patronal estatal. «Yo necesito a Navarro en la CEOE. Es bueno que esté», había pronunciado.

Respecto a la relación con Garamendi y su influencia en el proceso electoral, el propio Lafuente ha asegurado que su papel ha sido imparcial y que ha abogado por el bien común de la organización. «Que nadie busque guerras donde no las hay», ha apostillado.

El siguiente paso de Lafuente será recabar los apoyos necesarios para oficializar su candidatura y tratar de elaborar una lista conjunta con las tres provincias para evitar el conflicto. Todo apunta a que así será, pero habrá que esperar a las próximas semanas para confirmar que el terremoto no deja réplicas sísmicas.