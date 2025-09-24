Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El candidato a presidente de la CEV Vicente Lafuente, en mayo de 2012. Irene Marsilla

PERFIL | El eterno aspirante Lafuente toma el relevo

El presidente de la patronal del metal presenta su candidatura para sustituir a Salvador Navarro al frente de la CEV

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:36

La sombra de Vicente Lafuente lleva tiempo planeando sobre la cabeza de Salvador Navarro. Unas veces de manera pública, por su cargo, ya que el ... primero es vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que, de momento, sigue presidiendo el segundo. Pero otras, sobre todo recientemente, de manera oculta, ya que la sucesión de Lafuente en el cargo era un rumor que cada vez resonaba más fuerte. Hasta que este martes, ya de manera oficial, Navarro ha desencadenado un efecto dominó al anunciar que no se presentará a la reelección como máximo dirigente de la confederación que ha tenido como consecuencia el paso adelante de Lafuente. El eterno aspirante emerge definitivamente.

