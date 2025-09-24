PERFIL | El eterno aspirante Lafuente toma el relevo

La sombra de Vicente Lafuente lleva tiempo planeando sobre la cabeza de Salvador Navarro. Unas veces de manera pública, por su cargo, ya que el ... primero es vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que, de momento, sigue presidiendo el segundo. Pero otras, sobre todo recientemente, de manera oculta, ya que la sucesión de Lafuente en el cargo era un rumor que cada vez resonaba más fuerte. Hasta que este martes, ya de manera oficial, Navarro ha desencadenado un efecto dominó al anunciar que no se presentará a la reelección como máximo dirigente de la confederación que ha tenido como consecuencia el paso adelante de Lafuente. El eterno aspirante emerge definitivamente.

La elegancia con la que Lafuente ha presentado su candidatura este martes en un comunicado lleno de agradecimientos a Navarro coincide con una personalidad acostumbrada a la conciliación y a la lealtad. Una combinación que el empresario valenciano nacido en 1964 ha puesto en práctica en su propia empresa, Protecmet S.L., de recubrimientos metálicos y pinturas especiales. Y también son características que aplica desde hace dos décadas para dirigir la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), a la que llegó en 2005 y en la que lleva seis mandatos. Nada de enfrentamientos; mediar, escuchar y colaborar.

Su entrega y su buena relación con el resto de miembros de la asociación del metal le han valido una continuidad difícil de cosechar. Una tarea que también ha aprovechado para establecer fuertes vínculos con otras organizaciones cercanas y que son las que, presumiblemente, se han puesto de su lado en esta afrenta por dirigir la CEV. También en la siempre revoltosa provincia de Alicante ha sabido tejer un red de colegas empresarios que han preferido decantarse por la savia nueva.

Todo este trabajo con la mirada en el largo plazo, y que ahora previsiblemente dará sus frutos para convertirlo en el dirigente de la patronal valenciana, ha estado siempre combinado con la dedicación a su mujer y sus dos hijos. Uno de ellos, el varón, trabaja también en la compañía familiar.

Cargos en Cepyme y en la CEOE

El testigo que presumiblemente cogerá Lafuente de Navarro, una vez haya cosechado los avales necesarios y se constate que no hay candidaturas alternativas, no es el primero que se otorgan en su carrera. Ya en 2019, el primero sustituyó al segundo como vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), tras ser elegido por el Comité Ejecutivo. Sin embargo, en aquella ocasión, la transición fue si cabe más agradable, ya que a Navarro le esperaba un puesto como vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Hacerse cargo de Cepyme fue un salto en su trayectoria, aunque no fue una novedad absoluta, ya que antes de asumir el puesto de máximo dirigente de Femeval fue presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev). Era el inicio de una carrera que año tras año iría copando con otros cargos en varias agrupaciones, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) o en el Consejo Administrativo de la Sociedad Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval), por citar algunos ejemplos.

Rechazo a Feria Valencia

Su amor y dedicación por la que ha sido su federación durante las dos últimas décadas, Femeval, se vio reflejado de manera diáfana en 2019. En aquel año, todos los focos le apuntaban para ser el sucesor al frente de Feria Valencia en sustitución de José Vicente González. Pero su respuesta fue negativa. «No puedo querer llegar a todo y la intensidad de gestión que necesita la Feria es absolutamente incompatible con mis responsabilidades actuales en Femeval y en el día a día en mi empresa», zanjó en aquel momento.

Antes, en 2017, momento en el que la CEV pasó de ser una organización provincial a una autonómica y en el que Navarro fue erigido como nuevo presidente, Lafuente construyó junto a otros sectores Confeindustria CV, una entidad que buscaba alzarse como la gran patronal industrial de la región, pero que cerró dos años más tarde tras ver que sus intereses ya estaban representados en la nueva CEV.

Tras varios años con su nombre rondando y acechando para ser el máximo dirigente de la patronal valenciana y ser la voz de los empresarios, ha llegado el momento de Lafuente. Siempre discreto y a la sombra, conciliador y dialogante, el eterno aspirante tiene la alfombra roja para convertirse en presidente.